Màkari: finita la seconda stagione il pubblico vuole sapere quale sarà il futuro della serie con Claudio Gioè

Serie TV - Fiction

Proprio ieri lunedì 21 febbraio 2022 su Rai1 si è conclusa la seconda stagione di Màkari, la serie televisiva ispirata dai romanzi di Gaetano Savatteri. Il prodotto che vede Claudio Gioè nei panni dell’ex giornalista Saverio Lamanna e che vanta la partecipazione del simpatico caratterista Domenico Centamore e della bella e brava Ester Pantano nei panni di Suleima, ha chiuso con il terzo episodio il suo ritorno in televisione comandando ancora una volta la gara degli ascolti imponendosi con un vigoroso dato del 24,4% con ben 5.285.000 spettatori.

Màkari, un successo

La serie tv ha confermato il successo della prima stagione andata in onda nemmeno un anno fa, continuando ad entusiasmare il pubblico di Rai1 che già si chiede quando e se potrà vedere gli sviluppi delle vicende di Lamanna & Co.

Rai1 è fresca fresca di conclusione della messa in onda della seconda stagione di Màkari che il pubblico del canale comincia già a chiedersi se e quando potranno rivedere la serie tv rivelazione dell’anno. Il personaggio interpretato dall’attore Claudio Gioè ha infatti continuato a conquistare il pubblico del canale.

Màkari 3 si farà? Cosa sappiamo del futuro della serie tv

Saranno le atmosfere siciliane che su Rai1 riportano sempre in mente quelle più famose e longeve del Commissario Montalbano o sarà la buona amalgama tra gli attori principali, resta il fatto che il successo della serie è cosa ormai conclamata come dimostrano gli ascolti a salire dei tre appuntamenti andati in onda nel 2022.

La splendida chiusura di ieri sera con oltre 5 milioni di spettatori a guardare Rai1 fa ben sperare per il futuro, lanciando un velo positivo sul futuro della fiction. Difficile infatti pensare che la Rai si lasci sfuggire questa nuova gallina dalle uova d’oro a maggior ragione se si pensa che i romanzi dai quali sono stati tratti i primi sei episodi non sono ancora stati spremuti per bene.

I fan del prodotto possono dunque sperare con ragione di rivedere le gesta di Saverio Lamanna a maggior ragione se si pensa alle parole di Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, che avevano anticipato di come il suo personaggio continuerà ad accompagnarci anche in futuro in Màkari 3. Intanto i fan fanno sentire la loro voce e sui social si legge: “MAKARI 3 ci sarà? Spero. I love Piccionello“. Un altro utente su Instagram: “Peccato che questa sera sia l’ultima puntata” e un altro “3° stagione SUBITO“.

Insomma, il pubblico ha deciso.