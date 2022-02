Belen Rodriguez e i ritocchini estetici: quali sono e come la showgirl ha risposto alle critiche ricevute

Gossip

Belen Rodriguez ha fin da subito attirato l'attenzione per la sua incredibile bellezza, ma non ha mai nascosto di essersi aiutata con qualche ritocchino estetico, per cui ha anche dovuto rispondere alle critiche degli utenti.

Che Belen Rodriguez negli anni sia intervenuta sul proprio volto con qualche ritocchino è evidente e la stessa showgirl non ha affatto intenzione di nasconderlo. Lo si può vedere anche confrontando gli scatti che la donna ha condiviso sui social di quando era ancora piuttosto giovane e non ancora famosa. Proprio perché non ha mai negato di essere ricorsa ai trattamenti estetici, la conduttrice de Le Iene è stata spesso criticata ma, in una recente intervista ha replicato nuovamente alle polemiche, mettendo in chiaro il corpo è il suo ed è libera di fare come meglio crede.

Belen Rodriguez replica alle critiche che le sono state rivolte sui ritocchini estetici

Belen Rodriguez, a inizio carriera, ha subito attirato l’attenzione per la sua bellezza e le forme a dir poco perfette.

La donna però non ha mai negato di essere ricorsa ad alcuni trattamenti e, anzi, ha spesso risposto a tono anche agli utenti che sui social l’hanno criticata per questo.

Lo stesso è accaduto anche nel corso di una recente intervista a Verissimo, momento in cui ha dichiarato: “Con la mia faccia quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso“.

Successivamente ha anche affrontato il problema degli hater con la conduttrice Silvia Toffanin: “Le critiche all’inizio mi danno fastidio, perché comunque è bullismo, poi me le lascio scivolare addosso. Ma non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi“.

La conduttrice, oggi alle prese insieme a Teo Mammucari con Le Iene, è dunque soddisfatta del proprio aspetto, anche se ha ammesso in passato di aver sofferto a causa del seno piccolo: “Fisicamente non posso dire di avere difetti.

Anche se a 21 anni avevo il complesso del seno piccolo e sono ricorsa alla chirurgia estetica – aveva dichiarato nel 2016, come riportato da Oggi – Ma ne sono pentita: si può essere femminili anche con una seconda misura“.

Belen Rodriguez, quali sono i ritocchini che la conduttrice ha fatto negli anni

Belen oggi si ritiene soddisfatta del suo aspetto, ma per arrivare a questo equilibrio con se stessa ha scelto di sottoporsi a qualche ritocchino – che, come visto, non nasconde affatto. A risolvere il mistero su quali zone sia intervenuta la showgirl, ci ha pensato non troppo tempo fa Striscia la Notizia con la rubrica Fatti e Rifatti.

In quest’occasione sono stati segnalati infatti alcuni piccoli interventi al seno, come del resto lei stessa ha ammesso, al naso, agli zigomi e alla bocca; sempre stando alla rubrica, inoltre, potrebbe essere intervenuta anche sull’arcata dei denti. Si tratta però di accorgimenti poco evidenti, che non hanno stravolto completamente il suo aspetto, come si può vedere dalle foto pubblicate dalla Rodriguez e risalenti alla sua adolescenza.