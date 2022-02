Federica Panicucci e Marco Bacini sposi entro il 2022: la risposta della conduttrice è più enigmatica che mai

Gossip

Federica Panicucci e Marco Bacini sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate dagli appassionati della cronaca rosa. Non a caso c’è molta curiosità da parte dei fan per un eventuale matrimonio tra i due, dal momento che la relazione procede a gonfie vele dal 2016 e che già da tempo si parla di nozze. Anche di recente la conduttrice Mediaset è tornata sull’argomento, argomentando però con parole davvero sibilline.

Federica e Marco in odor di nozze, la risposta della conduttrice Mediaset

La loro relazione procede a gonfie vele e sono più uniti che mai, ma secondo alcuni manca qualcosa alla relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini: un bel matrimonio.

Non a caso anche la stessa conduttrice ne ha parlato in maniera piuttosto dettagliata in passato, parlando della volontà di organizzare delle nozze piuttosto classiche, ma da allora non sono arrivate nuove indiscrezioni sulla possibilità di pronunciare il romantico sì.

I fan, nonché i giornalisti esperti di cronaca rosa, però non si arrendono e ciclicamente cercano notizie o rivolgono espressamente la domanda alla conduttrice Mediaset. Lo stesso è accaduto anche nel corso di una recente intervista che la donna ha rilasciato al settimanale Chi, momento in cui è tornata a parlare sia del primo matrimonio che del legame con il suo Marco.

“Il mio cuore è sempre stato caldo, perché sono una mamma, i figli tengono sempre aperto quel canale – anticipa la Panicucci – Poi c’è stato un momento in cui il cuore ha ricominciato a battere dal punto di vista dell’innamoramento e mi sono riscoperta felice” prosegue poi la donna. A questo punto sembrava quasi d’obbligo fare la domanda di rito sul matrimonio tanto atteso, ma questa volta Federica ha risposto in maniera decisamente più criptica, con uno scherzoso “Chiedi a lui“.

Quest’affermazione oggi apre la possibilità a due interpretazioni: che la conduttrice, piuttosto riservata quando di parla del privato, sia ancora indecisa se annunciare il lieto evento o se al momento la decisione dipende da Marco (che potrebbe non aver fatto ancora la tradizionale proposta) e che quindi non sia ancora in programma.

Federica Panicucci e Marco Bacini, il passato sentimentale della coppia

Come i fan sapranno, Federica Panicucci è già stata sposata in passato con il dj e produttore discografico Mario Fargetta (dal quale si è separata poi ufficialmente nel 2015).

I due hanno avuto due figli, Sofia e Mattia, di cui ha accennato nella dichiarazione su citata.

Per quanto riguarda il compagno Marco Bacini sappiamo invece che lavora come imprenditore nel campo della moda e dello spettacolo – che ha letteralmente fatto da cupido alla coppia. I due infatti si sono conosciuti in occasione del lancio del brand Rude is cool (di proprietà dell’uomo) di una linea di t-shirt nel 2016.

In particolare, come rivelato dalla coppia nel corso di un’intervista a Verissimo, i due sono entrati in contatto grazie ad una vip che ha fatto da tramite: “Ci siamo conosciuti perché Melissa Satta ci ha messi in contatto.

Guardavo su Twitter alcune t-shirt che aveva postato, le chiesi chi gliele avesse date e lei mi diede il suo contatto – ha raccontato a Silvia Toffanin – Poi lui me le ha mandate, io gli ho scritto per ringraziarlo. Da lì ci siamo conosciuti ed ho scoperto un uomo incredibile”.