Ineke mamma di Michelle Hunziker, chi è: dalla dolorosa separazione dal marito ai problemi di salute

Gossip

La vita di Michelle Hunziker non è stata certo tra le più semplici e, di riflesso, anche quella della mamma Ineke si può dire altrettanto complicata e piena di momenti difficili. Le due, che spesso si sono mostrate molto legate, hanno infatti dovuto affrontare diversi problemi in passato, passando per l’alcolismo di papà Hunziker ai problemi che la vicinanza di Michelle con la setta ha creato in famiglia(e che ha causato anche problemi di salute ad Ineke).

Ineke Hunziker, il difficile rapporto con il marito e la separazione

Della mamma di Michelle Hunziker, alla quale è molto legata, sappiamo prevalentemente ciò che la conduttrice ha raccontato negli anni sulla propria vita privata.

Ineke, che oggi ha 79 anni, è di origini olandesi, ma si è trasferita in Svizzera per Rodolfo Hunziker. La coppia ha avuto due figli, Michelle e Harold, ma dopo 27 anni di relazione la coppia si è separata a causa dei problemi di alcolismo dell’uomo.

Come anticipato, è stata la showgirl ad affrontare questo difficile racconto, nel corso di un’intervista rilasciata a Tv2000: “Da piccolo non hai la possibilità di comprendere i tuoi genitori. Io a un certo punto mi sono resa conto che nonostante sentissi veramente l’amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto” ha rivelato di recente, ripercorrendo anche gli attimi in cui aspettava con ansia che il papà andasse a prenderla, ma a causa dell’alcol dimenticava perfino la figlia.

“Lo difendevo contro tutti. Mia mamma mi diceva: Tuo padre non ce la fa, è alcolizzato. Io non lo volevo ammettere e mi sono sempre più arrabbiata con lui, perché pensavo che lui amasse l’alcol più di me” ha poi proseguito, ammettendo anche che la madre si è dovuta rimboccare le maniche per mantenere la famiglia. Dopo il divorzio infatti la donna si è trasferita prima a Zuchwil e poi in Italia, dove per altro la figlia ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e della moda.

Michelle Hunziker, il racconto della madre sulla setta che per anni ha manipolato la figlia

I problemi della famiglia Hunziker però erano ben lontani dall’essere finiti; nonostante Michelle si sia costruita molto presto una famiglia con Eros Ramazzotti, dal quale a 19 anni ha avuto la figlia Aurora, ben presto un’ombra è calata sul quell’armonia. Dei problemi che la setta a cui la conduttrice si era avvicinata ne ha parlato la stessa Ineke nel corso di un’intervista a Domenica In: “È stato il periodo più buio della mia vita.

In 74 anni credo che non ho mai sofferto così tanto – ha esordito la donna – Sono venuta qui perché mia figlia è stata molto coraggiosa nel raccontare quello che le è capitato e io voglio essere altrettanto coraggiosa perché non vorrei mai e poi mai che altre mamme soffrano quello che ho sofferto io“.

Successivamente ha raccontato alcuni dettagli piuttosto privati di quel periodo, ammettendo di non aver subito capito cosa stava succedendo: “Era una ragazza giovanissima è diventata mamma a 19 anni, lei aveva tanta voglia di vivere però era anche molto insicura e fragile, è stata una preda facile – ha rivelato nel corso dell’intervista – il problema è che io non ho capito fino a che punto questa donna poteva andare avanti, anche per me era una pranoterapeuta [la donna della setta n.d.r.] quando mi sono resa conto era troppo tardi“.

Il dolore che questo particolare momento della vita le ha arrecato, è stata anche la causa dei problemi di salute della donna, che ha rivelato anche di aver dovuto mettere un pacemaker. Secondo i dettami della setta della Maga Clelia infatti alla conduttrice era vietato avere legami con la propria famiglia e questo l’ha allontanata non solo da Eros Ramazzotti – come raccontato anche da Roberto Alessi – ma anche dalla stessa madre.

Proprio grazie a quest’ultima però, Michelle Hunziker è riuscita a trovare la forza per dire basta e oggi affronta la vita con grande serenità. Ineke, tra le altre cose, questa sera sarà anche ospite del programma della figlia, Michelle Impossible, dedicato ai suoi 25 anni di carriera.