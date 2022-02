Michelle Impossible con Michelle Hunziker, finale ricco di ospiti: anticipazioni e tutti i nomi

Programmi TV

Mercoledì 23 febbraio 2022 su Canale5 va in onda la seconda serata dello show che celebra i 25 anni di carriera di Michelle Hunziker. A partire dalle ore 21:30 la conduttrice svizzera torna al centro dello studio per condurre la seconda puntata evento del suo one woman show che nello scorso appuntamento ha stupito il pubblico con un condensato di grandi ospiti e gag divenute già iconiche. Il secondo appuntamento sarà nuovamente ricco di risate, racconti e grandissimi ospiti, con l’attesa che sale per la partecipazione di Massimo Ranieri e Ambra Angiolini. Scopri tutti gli ospiti che faranno compagnia alla conduttrice ed alle sue due spalle comiche Katia Follesa e Michela Giraud in Michelle Impossible.

Michelle Impossible: la seconda serata evento in onda su Canale5

Mercoledì 23 febbraio 2022 va in onda su Canale5 l’ultimo appuntamento con lo show di Michelle Hunziker che celebrare i primi 25 anni di carriera della showgirl. La svizzera conduce il secondo appuntamento di Michelle Impossible in compagnia delle incursioni comiche di Katia Follesa e Michela Giraud, settimana scorsa già mostratesi sopra le righe ed apprezzatissime dal pubblico. A fare da sottofondo musicale ci saranno nuovamente le musiche dell’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Michelle Impossible: tutti gli ospiti di mercoledì 23 febbraio

Lea seconda serata evento vedrà Michelle Hunziker attorniata di nuovi ed attesissimi ospiti. Al fianco della conduttrice arriverà per esibirsi Massimo Ranieri, fresco di rilancio sanremese, ed anche l’attrice Ambra Angiolini, che il pubblico già attende e si aspetta che magari possa bissare lo show nello show messo in mostra dalla conduttrice con Ilary Blasi.

Sul palco arriva ancheJ-Ax che, eccezionalmente per l’occasione torna ad esibirsi con la sua spalla storica DJ Jad, altro membro del duo storico degli Articolo 31.

Tra gli altri parteciperanno anche Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari, il duo comico che la stessa presentatrice lanciava dal palco di Zelig.

Silvia Toffanin si presterà all’interessante intervista della signora Ineke, mamma di Michelle, mentre Aurora Ramazzotti commenterà le esibizioni della madre con alcuni degli ospiti dello show.