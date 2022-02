Le Iene: i servizi e gli ospiti della nuova puntata condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Programmi TV

Mercoledì 23 febbraio 2022 va in onda una nuova puntata de Le Iene come sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:20. Belen Rodriguez e Teo Mammucari tornano al centro dello studio della trasmissione accompagnati ancora una volta dal comico Max Angioni e dallo stand up comidian Eleazaro Rossi. La terza puntata dello show più irriverente della nostra televisione porterà in onda tanti interessanti servizi nei quali le iene in giro per l’Italia ed il mondo si occuperanno di un presunto traffico illecito di minori in Paraguay, oltre al nuovo focus sulle baby gang e sullo status dei vaccini in Kenya.

Durante la puntata interverranno nuovamente diversi ospiti come il politico ed attivista Marco Cappato.

Le Iene: la terza puntata della nuova stagione e gli ospiti

Italia1 nella prima serata di mercoledì 23 febbraio 2022 propone una nuova puntata de Le Iene a partire dalle ore 21:20 circa. Il programma torna con la ben assortita conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez, al fianco dei quali interverranno nuovamente sia Max Angioni che Eleazaro Rossi.

Nel corso nel nuovo appuntamento saranno tanti gli interventi degli ospiti che arriveranno in studio per il commento di alcuni servizi o per approfondire alcuni temi in particolare.

Sarà il caso di Marco Cappato, promotore della campagna per l’Eutanasia legale che commenterà gli ultimi sviluppi sul referendum appena respinto. Interverranno anche Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu.

Le Iene: i servizi e gli argomenti della terza puntata

Nel corso della puntata di oggi la iena Andrea Agresti si occuperà di un presunto traffico di bambini in Paraguay che si ricollega alla storia di Enrica Locatelli, una donna di Bergamo che ha scoperto che le sue origini sono da rintracciare nel paese sudamericano.

Nina Palmieri tornerà a Ghedi per occuparsi della piaga delle baby gang mentre Gaetano Pecoraro sarà presente in un servizio dal Kenya per raccontare le problematiche delle campagne vaccinali in Africa.

L’intervista della puntata sarà a gIANMARIA, cantante secondo classificato all’ultima edizione di X Factor che si presterà alla raffica di domande irriverenti del programma che spazieranno dalla vita privata a quella professionale.