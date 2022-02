Manila Nazzaro difende Alex Belli: “Io non vedo nulla di cattivo in Alex”. Le parole dell’ex Miss Italia

Grande Fratello

Quella del Grande Fratello Vip è davvero la Casa più spiata d’Italia. Telecamere ovunque che registrano 24 ore su 24 per il pubblico più curioso. In giardino è avvenuta una breve conversazione tra due gieffini su uno dei loro coinquilini più discussi. Manila Nazzaro ha parlato con Davide Silvestri di Alex Belli. La seconda esperienza di Belli al GfVip (anche se solo da ospite), che ormai si è conclusa, ha smosso nuovamente gli equilibri che si erano venuti a creare.

Manila Nazzaro e Davide Silvestri: le rivelazioni in giardino

Manila e Davide si trovano in giardino e stanno comodamente prendendo il sole.

Lei inizia ad esprimersi su Alex Belli e le sue affermazioni spiazzano tutti. L’ex Miss Italia parla dei comportamenti e degli atteggiamenti di Alex che con il suo triangolo dalle punte di diamante composte da Delia e Soleil ha fatto discutere il pubblico (e non solo) in tutti questi lunghi mesi.

“Se non hai figli, una famiglia che ti opprime, tutta una serie di cose, alla fine uno dice faccio intrattenimento. Io non vedo nulla di cattivo in Alex tu sì?“, afferma Manila rivolgendosi a Davide. Secondo l’ex Miss Italia, Belli, non avendo grandi responsabilità ad aspettarlo fuori dalla Casa, si sarebbe dedicato solamente a fare show e intrattenimento all’interno del reality e secondo lei avrebbe fatto anche bene.

Davide Silvestri fa sapere di essersi confrontato per l’ultima volta con il diretto interessato prima della sua definita uscita: “Sono riuscito a parlarci, anche se l’ho insultato. Nei miei confronti si è chiarito abbastanza”. Alla domanda della sua coinquilina risponde “cattivo no, furbo sì”. Secondo il gieffino Alex non sarebbe stato completamente vero nel reality, ma avrebbe agito più di strategia.

A questo punto la gieffina cerca di spiegarsi meglio con queste parole: “Sì, vabbè ho capito la furbizia, l’intelligenza, saperci fare è un conto, però è un buono credo che ad un certo punto si sarebbe fermato.

E comunque Delia è sulla stessa lunghezza d’onda, ha potuto fare tutto quello che ha fatto proprio perché lei è sulla stessa sua lunghezza d’onda. Avesse avuto una donna come me, tutta questa roba non l’avrebbe fatta”.

Manila Nazzaro e il rapporto con Delia Duran

Nel corso del reality Manila e Delia si sono avvicinate molto. Le due hanno parlato anche di Alex Belli e dei suoi comportamenti ambigui e di quanto Delia si sentisse delusa da lui. Manila aveva mostrato tutto il suo appoggio verso la nuova amica, ora però dopo il ritorno di Belli nella Casa sembrerebbe già avere cambiato idea.