Uomini e Donne anticipazioni 23 febbraio: una protagonista resta fuori dallo studio televisivo, le motivazioni

Uomini e Donne

Fderica Aversano, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 febbraio, non potrà parlare con Matteo Ranieri. La ragazza accuserà i sintomi della febbre.

La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. I protagonisti del trono over hanno già creato i primi legami e, alcune coppie, hanno lasciato il programma. Altre conoscenze, invece, si sono già spezzate e sono cominciate delle nuove frequentazioni.

Così è successo anche alla coppia creata da Diego Tavani e Ida Platano che hanno interrotto la loro conoscenza e ora stanno frequentando degli altri protagonisti del parterre. La famosa Dama frequenta da un po’ Alessandro. Il Cavaliere, invece, è alle prime uscite con Gloria.

I colpi di scena, però, nel dating show, sono all’ordine del giorno.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 febbraio una protagonista non potrà accedere allo studio televisivo e resterà dietro la tenda. Si tratta di Federica Aversano, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 23 febbraio: Federica accusa i sintomi della febbre

Il trono di Matteo Ranieri sta vivendo, nelle ultime settimane, un’importante battuta d’arresto. Il tronista, infatti, è rimasto senza corteggiatrici. Denise Mingiano ha abbandonato definitivamente Uomini e Donne, attaccando Maria De Filippi e la produzione. Federica Aversano, invece, è tornata dal tronista.

Matteo Ranieri, però, è sembrato un po’ freddo nei confronti della ragazza.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 23 febbraio, ci sarà una nuova brutta notizia per il tronista. Federica Aversano non potrà entrare in studio e parlare con lui, perché poco prima dell’ingresso accuserà i sintomi della febbre. La corteggiatrice è comunque negativa.

Uomini e Donne anticipazioni 23 febbraio: Diego Tavani e Gloria

Diego Tavani è noto al pubblico di Uomini e Donne per la sua profonda frequentazione con Ida Platano. Questa conoscenza si è conclusa con la scelta più veloce della storia del dating show.

Il Cavaliere, infatti, ha accettato d’uscire con la Dama e, dopo qualche minuto, ci ha ripensato.

Adesso, Diego Tavani sta frequentando Gloria, ex fiamma di Armando Incarnato. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 febbraio, i due racconteranno di aver passato una settimana insieme. La Dama però contesterà al Cavaliere la scarsità di telefonate e la mancanza di un bacio.