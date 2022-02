Blanco in crisi con la fidanzata: le ultime dichiarazioni dell’artista non convincono affatto

Gossip

In questi giorni Blanco ha rilasciato un'intervista che ha allarmato i fan circa la sua relazione con Giulia Lisioli. Nonostante oggi arrivino ulteriori, e più rassicuranti, novità sulla coppia, senza esserci qualcosa che non convince.

Da giorni ormai si inseguono rumor sulla presunta crisi tra Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, e la fidanzata Giulia Lisioli. A destare sospetto, proprio pochi giorni fa, era stata una dichiarazione dello stesso artista, che aveva “lanciato il sasso per poi nascondere la mano” non rivelando ulteriori informazioni. Ciò che oggi alimenta la curiosità è una recentissima intervista uscita, che però non convince affatto i fan del vincitore di Sanremo.

Blanco e Giulia in crisi: l’intervista che ha fatto preoccupare i fan

Da qualche giorno i fan di Blanco sono preoccupati per la sua situazione sentimentale; proprio di recente infatti l’artista è stato intervistato insieme a Mahmood (con cui ha vinto il Festival di Sanremo quest’anno) a RTL 102.5 e proprio in quell’occasione la speaker ha constatato che il ragazzo sembra molto innamorato.

La sua risposta però non è stata del tutto positiva e ha sospirato e affermato “alti e bassi”, riproponendo la stessa formula quando l’intervistatrice ha provato ad approfondire la situazione. Alla fine è stato necessario l’intervento del collega con un “Non parliamo di queste cose” perché si sciogliesse l’imbarazzo e si cambiasse discorso.

Sulla base di questa dichiarazione, che a ben vedere non promette niente di estremamente positivo, ora gli esperti di cronaca rosa, nonché i fan del ragazzo, che da poco hanno scoperto com’era Riccardo Fabbriconi al liceo, sono a caccia di rumor e sembrano non essere convinti dalle dichiarazioni più recenti che sono emerse.

Blanco e Giulia in crisi: le ultime novità non convincono i fan

Proprio in queste ore, infatti, è stata pubblicata un’intervista che Blanco e Mahmood hanno rilasciato per Vanity Fair; una chiacchierata che ha tutta l’aria di essere piuttosto positiva, ma che non convince affatto i fan del cantante.

In quest’occasione infatti Riccardo Fabbriconi, parlando di amore, si è soffermato brevemente sulla fidanzata affermando: “Giulia, una persona a cui tengo tanto“.

La dichiarazione non convince, dal momento che sembrava più titubante soltanto qualche giorno fa. Possibile però che l’intervista sia stata realizzata subito dopo Sanremo e che, quindi, sia avvenuta prima di una possibile crisi tra il cantante e la sua Giulia. Così com’è possibile che, nonostante nel corso della chiacchierata con la speaker di RTL il ragazzo abbia solo reso noto ciò che, in fondo, succede in tutte le coppie – che spesso conoscono momenti di difficoltà – e che non necessariamente siano in crisi nel senso più stretto del termine.