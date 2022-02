Aria di crisi per Blanco e la fidanzata Gulia Lisioli? Alcune parole del cantante preoccupano i fan

Gossip

Coppia da circa un anno, i fan sono preoccupati per Blanco e Giulia Lisioli. Dopo aver trionfato a Sanremo il cantante non sembra avere molte parole sull’amore.

Dopo la sua vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, il nome di Blanco è sulla bocca di tutti. La sua agenda è sempre piena di impegni e interviste e in una di queste ultime ha lasciato intendere che il rapporto con la sua fidanzata, Giulia Lisioli, non sia più del tutto rose e fiori.

Blanco e Giulia Lisioli voci di crisi nella coppia

Blanco (all’anagrafe Riccardo Fabbriconi) e Giulia Lisioli sono una coppia da circa un anno, da prima che esplodesse tutto il successo e la carriera del cantante. La coppia che sembrava essere nel pieno dell’idillio amoroso, ora sembra aver incontrato una crisi.

Le voci hanno iniziato a circolare sui social dopo un’intervista di Blanco a RTL 102.5, infatti, alla constatazione “tu hai la faccia di uno che è felice in amore” suggerita dalla speaker, Blanco è sembrato tentennante nella risposta: “Alti e bassi”. Risposta a cui ha fatto seguito un lungo sospiro. I conduttori incuriositi, allora, hanno proseguito cercando di indagare meglio sull’argomento, ma il cantante ha ripetuto: “Alti e bassi – seguito da – sono fidanzato da un anno”. Subito dopo Mahmood ha tagliato la conversazione dicendo: “Non parliamo di queste cose”.

Blanco e Giulia Lisioli a Sanremo

Anche la giovanissima Giulia, pur non amando i riflettori, ha accompagnato il suo Blanco all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

A lei il cantante ha dedicato le sue esibizioni e in un video diventato virale su Instagram spunta dietro le spalle di Mahmood (suo compagno sul palco) per urlare “Giulia, ti amo”.

La coppia composta da Blanco e Giulia piace tantissimo ai fan, che però hanno mostrato molta preoccupazione dopo l’intervista e proprio sui social in molti hanno ipotizzato che dietro questa presunta crisi ci siano i numerosi impegni che il cantante sta affrontando grazie anche al successo sanremese.