Blanco, il cantante di Brividi vincitore di Sanremo insieme a Mahmood, com’era quando andava a scuola: il video

Gossip

In queste ore è spuntato sul web un video di un giovanissimo Blanco quando era ancora uno studente del liceo, per la gioia dei fan curiosi di sapere com'era l'artista prima di diventare famoso.

Solitamente quando un artista diventa famoso, i fan diventano curiosi di sapere com’era prima del successo – e prima dunque dell’intervento di agenti e stylist che curino la loro immagine. Quando si tratta di cantanti piuttosto giovani, come nel caso di Blanco, non è poi così difficile reperire del materiale – dal momento che oggi quasi tutto viene “documentato” grazie agli smartphone. In queste ore infatti sono spuntati sul web dei video di quando Riccardo Fabbriconi andava al liceo e hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Riccardo Fabbriconi prima di essere Blanco: il video

In queste settimane Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi, è davvero sulla bocca di tutti grazie alla sua vittoria al Festival di Samremo in coppia con Mahmood (con cui ha portato il brano Brividi).

Il ragazzo però si era fatto conoscere nell’ambiente già l’anno scorso, quando ha pubblicato il suo primo album Blu Celeste e attirando l’attenzione degli appassionati di rap.

Mentre il ragazzo, oggi diciannovenne, si gode il successo datogli dalla kermesse musicale, i suoi fan sono molto curiosi di scoprire com’era Riccardo prima di essere conosciuto come Blanco. La loro curiosità si può dire appagata in queste ore, dal momento che sui social è spuntato un video di quando il ragazzo andava a scuola.

un tizio ha postato questo video io sinceramente sto morendo pic.twitter.com/UkM9iq9ABN — frida🎴 (@fnonesiste) February 20, 2022

Inutile dire che il contenuto ha fatto rapidamente il giro del web e tutti i suoi fan sono intervenuti per commentare, tra chi lo prende in giro (ma senza cattiveria) per il gesto mostrato nel video – che sottolinea il suo carattere goliardicamente irrequieto – e chi invece scherza affermando che si sarebbe preso una cotta per lui.

Mahmood e Blanco, da Sanremo all’Eurovision

La coppia formata da Mahmood e Blanco ha fatto molto chiacchierare nelle ultime settimane, soprattutto perché ora i due artisti rappresenteranno l’Italia al prossimo Eurovision – con i bookmakers che li vedono anche come favoriti.

Una grande responsabilità, dal momento la competizione lo scorso anno è stata vinta dai Maneskin, evento che ha permesso per altro che la prossima edizione si terrà in Italia.

Mentre dunque i ragazzi si preparano mentalmente ad affrontare questa nuova sfida, hanno approfittato della vittoria per concedersi qualche intervista, in cui hanno parlato del loro rapporto e, soprattutto, della realizzazione del brano Brividi, con cui hanno vinto al Festival di Sanremo: “L’abbiamo scritta l’estate scorsa in studio da Michelangelo, lì era anche il ritornello – hanno spiegato di recente – Siamo partiti con un bmp un po’ più veloce… L’abbiamo rallentato un botto e le strofe che avevamo scritto prima non andavano più bene“.