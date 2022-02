Silvia Toffanin scoppia in lacrime al racconto della mamma di Michelle Hunziker, le parole su Eros Ramazzotti

TV e Spettacolo

Michelle Hunziker è stata protagonista di uno show di grande successo. La conduttrice televisiva ha portato in scena un one woman show di due puntate, intitolato Michelle Impossible. Nella prima puntata di questo spettacolo, tra i vari prestigiosi ospiti della conduttrice svizzera, c’è stato anche Eros Ramazzotti. Tra i due ex coniugi è scattato anche un bacio, commentato in diretta via social dalla figlia Aurora Ramazzotti.

Nel corso della seconda puntata dello show televisivo, anche Silvia Toffanin ha diviso il palco con Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva ha intervistato Ineke, mamma della padrona di casa ed è scoppiata a piangere.

Ineke racconta a Silvia Toffanin il periodo buio di Michelle Hunziker

Ineke, la mamma di Michelle Hunziker, è stata ospite del programma televisivo della figlia Michelle Impossible. La donna è stata intervistata da Silvia Toffanin sul periodo difficile vissuto dalla conduttrice televisiva, preda di una setta: “Un momento in cui nei tuoi occhi… Una grande tristezza… Cinque lunghi anni… Ti hanno manipolata usando le tue debolezze“. Michelle Hunziker ha parlato apertamente di questa parentesi della sua vita: “In una setta per cinque anni… Come se fosse una dipendenza… Ti ricattano con l’amore… Una cosa terrificante, una grande violenza.

Non ho sofferto solo io… Mia mamma e io non abbiamo veramente mai più parlato di questo periodo“.

Ineke ha raccontato l’inizio dell’incubo della figlia: “Terribile… Alle dieci della mattina mi arriva una telefonata e mi disse ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola. Ti prego di non telefonarmi più, di non cercarmi più’ e poi ha messo su il telefono”.

Ineke ha provato a reagire alla scelta di Michelle Hunziker: “Ho provato a chiamarla…Non c’è stata niente da fare… Tremendo sconforto e poi è arrivata la rabbia… Sono stata veramente molto molto male, inizialmente non dormivo più… Sono stata un anno in casa, non potevo più guidare, non potevo più lavorare“.

Ineke parla di Eros Ramazzotti a Silvia Toffanin

Michelle Hunziker ha chiuso i rapporti con la madre Ineke per cinque anni. La mamma della conduttrice televisiva ha raccontato quei duri anni a Silvia Toffanin, citando anche Eros Ramazzotti: “Ho voluto andare a spaccare la faccia a questa donna che me l’aveva allontanata.

Ho detto a Eros ‘Prendo la mazza da baseball e le vado a dare quattro botte’.

Poi Eros ha detto ‘Assolutamente no perché io non ho voglia di venire in prigione a portarti le arance e a cantarti la canzone con la chitarra‘”.

Ineke ha raccontato anche il momento in cui lei e la figlia hanno recuperato il loro rapporto: “Bellissimo… Eros mi disse ‘Mami tu pensi davvero che è uscita?’. Io le ho detto ‘Se è uscita chiama me’… La mattina mi arriva una telefonata ‘Mamma, sono la Mich. Posso venire da te a fare colazione?’… Mi si è fermato il cuore… Non le ho mai chiesto niente“. Un racconto che ha fatto scoppiare a piangere Silvia Toffanin.

Adesso la relazione madre-figlia è più forte di prima: “Inizialmente tantissima rabbia… In tutte le cose brutte, sempre una luce… Ho ritrovato mia figlia… Più forte di prima l’amore tra di noi… Ci vogliamo un gran bene“.