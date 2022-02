Giorgio Manetti di Uomini e Donne torna a parlare della sua ex Gemma Galgani: “Esprimo solo il mio parere”

Uomini e Donne

Anche se il loro amore si è ormai concluso, la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è ancora nei cuori e nei ricordi di tutti i fan di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi in cui è sbocciato l’amore tra i due. Giorgio Manetti, in un’intervista, è tornato a parlare della sua ex fidanzata. Le sue parole.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani: una storia d’amore ormai finita

La relazione tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ha fatto discutere e sognare per lungo tempo, sbarcando addirittura in prima serata con uno speciale di Uomini e Donne interamente dedicato a loro. In questi ultimi giorni Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex fidanzata veterana del programma di Maria De Filippi in un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Non credo di ridicolizzarla. Esprimo solo il mio parere. Commento quello che vedo, non la sua vita privata”. Queste le sue parole rilasciate in merito alla sua ex Gemma Galgani, i suoi commenti e le critiche su di lei.

Giorgio Manetti: la sua situazione sentimentale ora

Alcune voci che lo vedevano come nuova fiamma di Maria Laura De Vitis (ex fidanzata di Paolo Brosio). Giorgio Manetti però le ha subito smentite e ora si professa single.

Afferma infatti che: “Sono ancora single, ma non si sa per quanto”.

Da poco ha concluso la sua storia d’amore e la convivenza con la dama Caterina che descrive come “corretta e splendida, proprio un animo pulito difficile da trovare oggi giorno”.

Ora però Giorgio Manetti si dice pronto ad innamorarsi di nuovo, sentendo la mancanza della vita di coppia.

Giorgio Manetti parla della dama Nadia

Durante l’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, l’ex di Gemma Galgani ha dedicato anche alcune parole alla dama Nadia. Di lei racconta: “Mi sembra una persona dolce e le auguro di uscire con Massimiliano, che a Firenze (città d’origine anche di Manetti, ndr) è conosciuto da tutti.

Mi sembra una persona affabile e gentile”.