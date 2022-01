Uomini e Donne

È stato uno dei volti più osservati e chiacchierati di Uomini e Donne, insieme a Gemma Galgani e alla loro passata storia on/off. Ma oggi Giorgio Manetti avrebbe deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, confezionando un affondo alla dama torinese e allo stesso dating show che le ha dato ampio spazio in tv.

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani e Uomini e Donne: “Scandaloso“

Giorgio Manetti, storico ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, tuona contro Gemma Galgani e la trasmissione di Maria De Filippi in cui fu grande protagonista proprio insieme alla dama torinese. Intervistato da Nuovo Tv, avrebbe puntato il dito contro la presenza della Galgani in tv: “Racconta sempre la stessa storia.

Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione“.

Ma non sarebbe tutto: Manetti avrebbe avanzato anche una frecciatina alla condotta della stessa dama in trasmissione, sottolineando cosa pensa del suo comportamento. A detta dell’ex cavaliere, Gemma Galgani sembrerebbe spesso “smarrita” ed è “come se cercasse l’approvazione di Maria“, soprattutto davanti a questioni serie.

Il “consiglio” di Giorgio Manetti a Gemma Galgani

Nel corso della sua intervista, Giorgio Manetti avrebbe inoltre aggiunto un consiglio alla sua ex fiamma Gemma Galgani.

Secondo l’ex volto di Uomini e Donne, la dama farebbe bene a cercare il grande amore al di fuori del contesto televisivo, anche alla luce dei continui fallimenti delle sue esperienze.

Secondo Manetti, infatti, molti dei cavalieri sarebbero più attratti dalle telecamere e dalla popolarità e non sarebbero parte di un reale coinvolgimento sentimentale nei suoi confronti. L’interrogativo del pubblico ora corre alla reazione della dama davanti a questo “suggerimento” del suo storico ex e non solo. Tra gli interrogativi anche quello su come reagirà all’affondo dell’ex cavaliere che, come emerso, la riterrebbe una presenza ormai inopportuna nel piccolo schermo, lì dove tutto è iniziato.