Uomini e Donne, Giorgio Manetti polemico su Gemma Galgani per il seno rifatto: “Dovrebbe puntare su altro”

Uomini e Donne

Uomini e Donne è iniziato da pochi giorni e fra le novità di cui tutti continuano a parlare ce n’è una riguardante Gemma Galgani. La dama torinese si è presentata in studio con il seno rifatto e da giorni tutti parlano di lei. Anche il suo ex “grande amore” Giorgio Manetti si è aggiunto al coro dei commentatori, riservando per lei parole tutt’altro che cortesi.

Gemma Galgani ha rifatto il seno: la reazione dell’ex Giorgio Manetti

Alla fine di agosto Gemma Galgani ha annunciato di essersi rifatta il seno.

La protagonista del trono over di Uomini e Donne ha spiegato i motivi della sua scelta, ricevendo attacchi dall’acerrima nemica Tina Cipollari ancor prima dell’inizio della stagione televisiva. Lunedì l’opinionista del programma di Maria De Filippi non ha perso occasione per ribadire la sua disapprovazione nei confronti della dama, ma ora a lei si aggiunge anche un altro dei personaggi più noti della storia del dating show.

L’ex corteggiatore di Gemma, Giorgio Manetti ha rilasciato pesanti dichiarazioni su di lei a Nuovo Tv. “La Gemma che mi piaceva non esiste più.

Era una donna naturale in tutto e per tutto” ha esordito senza porre freni ai suoi pensieri. “Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto” ha aggiunti rincarando la dose.

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani per l’operazione al seno: “Dovrebbe puntare su altro”

Irremovibile nella sua condanna alla scelta della dama torinese, Giorgio Manetti ha voluto motivare la sua disapprovazione. “A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata” ha osservato sicuro. “Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale” ha aggiunto malignamente.

Non è la prima volta che Manetti spara a zero su Gemma Galgani. In passato aveva infatti dichiarato che senza Uomini e Donne, la dama non avrebbe avuto modo di apparire in tv.

Giorgio Manetti, dopo Gemma Galgani punta a un’altra dama

Nonostante la sua esperienza a Uomini e Donne si sia ormai conclusa, Giorgio Manetti continua a seguire il programma da casa. A quanto pare l’ex fiamma di Gemma ha puntato gli occhi su una nuova protagonista della trasmissione, Isabella Ricci.

“Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno“ ha affermato parlando di lei e lanciando una frecciatina a Gemma.

“Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante” ha concluso sicuro.