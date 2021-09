Gossip

Gemma Galgani e il suo nuovo look prima del ritorno di Uomini e Donne hanno fatto parecchio rumore sulle pagine del gossip, e la storia “nemica” Tina Cipollari ha detto la sua sulla questione. La dama torinese del Trono over di Maria De Filippi sfoggia un décolleté fresco di ritocchino, ma per l’opinionista del dating show non ci sarebbe alcun dubbio: l’affondo alla protagonista del format è presto servito.

Gemma Galgani: seno rifatto prima di Uomini e Donne, Tina Cipollari sferra l’attacco

“Ora ho il décolleté di quando ero ragazza”, ha commentato Gemma Galgani tra le pagine di Nuovo Tv per annunciare al pubblico di aver ceduto a un ritocco estetico prima del ritorno a Uomini e Donne.

Parole che non sono passate inascoltate a Tina Cipollari che, dalle colonne dello stesso settimanale, ha lanciato un velenoso affondo all’indirizzo della dama torinese. E piovono scintille a trasmissione non ancora iniziata.

“Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante“, ha dichiarato Tina Cipollari rivolgendosi alla sua eterna rivale. “Ora Gemma avrà anche il seno nuovo – ha aggiunto l’opinionista –, ma resta la vecchia di sempre.

Una donna superficiale“.

Tina Cipollari, la “previsione” su Gemma Galgani

Uomini e Donne è ormai prossimo al ritorno sul piccolo schermo, con la prima puntata della nuova edizione prevista per lunedì 13 settembre. Mancano poche ore, dunque, e mentre il pubblico del dating show fa il conto alla rovescia per la messa in onda numero 1, la tensione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani offre un antipasto dei mesi a venire. Ma non è tutto, perché la storica opinionista del programma avrebbe sferrato anche una “previsione” sulla dama del Trono over.

A rivelarla è ancora Nuovo Tv: “Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei“.