Gemma Galgani rivela perché ha rifatto il seno: il motivo dell’operazione prima dell’inizio di Uomini e Donne

Gossip

I fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di rivederla nella nuova stagione del dating show, ma in attesa di tornare i tv, Gemma Galgani fa parlare di sé per la sua voglia di “cambiamenti“. Negli ultimi giorni, la dama torinese ha rivelato di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica per rifarsi il seno. Ora il volto di Canale 5 spiega cosa l’ha portata a questa scelta.

Gemma Galgani si è rifatta il seno: l’annuncio

“Arriva il ritocco al décolleté“, così Riccardo Signoretti rivelava su Instagram la scelta di Gemma Galgani di rifarsi il seno qualche settimana fa.

Il direttore di Nuovo aveva diffuso la notizia sotto forma di indiscrezione, ma dopo pochi giorni è arrivata la conferma della diretta interessata. “Ora ho il seno di quando ero una ragazzina“ ha annunciato la dama al magazine, mostrandosi in perfetta forma prima dell’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. La Galgani ha rivelato di aver “ceduto alla vanità” e di essersi recata dal chirurgo in barba alle polemiche di chi la critica per la sua età: 71 anni.

Gemma Galgani svela il motivo del ritocco al seno: “Ero giù di morale”

In questi giorni, Gemma Galgani ha parlato apertamente della sua operazione al seno, rivelando cosa l’ha convinta a rivolgersi al chirurgo plastico.

“Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne” ha spiegato a Nuovo Tv. “Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico– ha aggiunto la dama– un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo“.

“Mi sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione“ ha dichiarato sicura Gemma.

“Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro” ha infine affermato tenendo testa alle polemiche.

Gemma Galgani, il desiderio di diventare un esempio per le donne

Da quando la notizia della sua operazione è stata diffusa, Gemma ha ricevuto numerose critiche, da parte di chi sostiene che sia ormai troppo anziana per ricorrere alla chirurgia estetica. Lei però non ci sta e risponde con fermezza. “Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente“ ha osservato dispiaciuta. “Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io– ha ammesso- magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri“.

“Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa” ha dichiarato felice. “Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero” la sua speranzosa conclusione.