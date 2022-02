Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono una coppia riservata, ma l’attore ha rilasciato un commento

Gossip

Dopo un silenzio lungo, che ha tenuto sulle spine i fan dell’attore Riccardo Scamarcio, ecco le ultime parole a riguardo la sua relazione con la collega Benedetta Porcaroli. Le riservatezza di entrambi per quanto concerne la vita privata e sentimentale, li porta spesso a stare lontani dai riflettori, al di fuori di gossip e voci indiscrete. L’attore, però, ha speso due parole di recente per mettere in chiaro, con tono diretto e schietto, la situazione che ruota intorno alla sua personale situazione sentimentale.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: il primo incontro

Le voci sulla probabile relazione tra Scamarcio e la Porcaroli circolavano già da tempo, ma questa volta, lo stesso attore ha parlato apertamente del suo legame con la collega, anche lei attrice.

In un’intervista a D di Repubblica, Scamarcio ha posto fine, una volta per tutte, alle indiscrezioni sulla sua relazione, sottolineando la sua intenzione di vivere la storia d’amore lontano dai riflettori: “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”. Il tono usato dall’attore lascia ben poco spazio ai dubbi, mettendo la parola fine a tutta questa situazione.

La coppia e il loro passato: relazioni, il primo incontro e i figli

Riccardo e Benedetta si sono innamorati l’uno dell’altra sul set del film L’ombra del giorno, che uscirà nelle sale il 24 febbraio, ma il primo incontro è avvenuto sul set di La scuola cattolica di Stefano Mordini. Il loro amore è cresciuto velocemente, tra una ripresa e l’altra. Entrambi hanno da poco chiuso importanti relazioni: Scamarcio e la moglie, Angharad Wood, con cui ha avuto la piccola Emily, hanno posto fine al loro matrimonio e Benedetta ha lasciato il regista Michele Alhaique, con il quale stava insieme da 6 anni.