Serena Enardu si separa dal figlio Tommaso. L’influencer racconta: “L’importante è vedere chi si ama felice”

Gossip

Serena Enardu dovrà stare lontana da suo figlio Tommaso per quasi un anno. È la stessa influencer a raccontarlo sul suo profilo Instagram, in cui spiega il motivo dell’allontanamento e il legame stretto e speciale che la lega al figlio. Tommaso è il figlio che Serena Enardu ha avuto dalla sua prima importante storia d’amore con un uomo di cui non è mai stata rivelata l’identità.

Serena Enardu lontana dal figlio: il motivo

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, concorrente di Temptation Island e Grande Fratello Vip, oggi influencer dovrà separarsi dal figlio per 10 lunghi mesi. Lo racconta in modo dettagliato lei stessa sul suo profilo Instagram, in alcune storie online ore fa.

Il figlio si allontanerà dall’Italia per frequentare un anno scolastico all’estero.

La Enardu si dice dispiaciuta, ma felice per il figlio che potrà fare un’esperienza molto importante per la sua vita e il suo futuro. “L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”, ha affermato infatti.

Il figlio di Serena Enardu va a studiare negli Stati Uniti

La meta scelta da Tommaso, figlio dell’influencer, per eseguire il suo anno scolastico all’estero sono gli Stati Uniti e nello specifico Los Angeles dove alloggerà da una famiglia.

Questi, per un bel po’ di tempo, sono gli ultimi giorni di Tommaso in Italia e lui e mamma Serena si stanno preparando all’imminente partenza.

Serena Enardu non potrà visitare il figlio in America per alcuni mesi, infatti come avverte lei stessa: “Potrò andare dopo 6 mesi, prima non si può”.

Nei lunghi 10 mesi Tommaso studierà negli Stati Uniti, ma resterà al passo con il programma scolastico italiano. Quando sarà tornato in patria dovrà solo recuperare alcune materie che lì non si studiano per poter accedere all’esame del quinto anno, l’esame di maturità.

“Dovrà recuperare al quinto anno solo alcune materie che non farà all’estero” afferma infatti Serena Enardu.

Serena Enardu e il figlio Tommaso: un rapporto speciale

Serena e Tommaso hanno un rapporto davvero stretto e speciale fondato sull’affetto e sulla stima reciproci. Serena ha cresciuto il figlio con le sue sole forze. La questione è molto delicata e l’influencer non ha mai voluto scendere nei dettagli, in un’intervista a GossipeTv rispetto al padre di Tommaso però aveva rivelato:“Ci siamo lasciati quando io ero incinta di un mese. La vicenda è delicata. Quando Tommaso sarà più grande, laddove lo vorrà fare, ne parlerà lui.

Io non voglio aggiungere altro, è una questione estremamente personale”.