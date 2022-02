Silvia Mazzieri, Alba Patrizi in Doc 2, è in dolce attesa. Il lieto annuncio il giorno del suo compleanno

Gossip

I fan hanno conosciuto Silvia Mazzieri sul piccolo schermo in varie fiction, in questi giorni è Alba Patrizi in Doc 2 – Nelle tue mani. Nel giorno del suo 29esimo compleanno, con una foto sui social, Silvia Mazzieri ha annunciato a tutti una lieta notizia, l’attrice è in dolce attesa del suo primo figlio. Il futuro papà è il suo compagno Yari Gugliucci, anche lui celebre attore, di 19 anni più grande di lei.

Silvia Mazzieri è incinta, la dolce notizia sui social

Silvia Mazzieri è già nota al pubblico televisivo italiano per i suoi ruoli in Braccialetti Rossi e Il Paradiso delle Signore. In questi giorni è amata per il suo ruolo di Alba Patrizi in Doc 2 – Nelle tue mani.

Il 23 febbraio (giorno del suo compleanno) l’attrice ha voluto dare un doppio motivo per festeggiare ai suoi fan. Ha infatti voluto pubblicare un dolce scatto con il pancione ben in vista con il suo compagno Yari Gugliucci che la abbraccia. L’immagine è legata ad un messaggio altrettanto dolce: “Il mio regalo più grande, VOI”.

Anche il suo compagno ha voluto annunciare la lieta notizia tramite un post su Instagram facendo anche gli auguri all’amata futura mamma. Sul suo profilo ha infatti pubblicato lo stesso scatto unito alle parole: “Il mio TUTTO.

Auguri amore mio”.

Sono tantissimi i commenti che si possono leggere sotto ai due post. Da parte di amici e parenti dei due attori, ma anche degli affezionati fan che augurano tutto il meglio per la coppia di futuri genitori.

La storia d’amore tra Silvia Mazzieri e Yari Gugliucci

Silvia e Yari sono molto discreti sulla loro storia d’amore e non si hanno molte informazioni sulla loro relazione.

Il futuro papà del bambino, che non si sa ancora quando nascerà, né se sarà maschio o femmina, è Yari Gugliucci. Anche lui attore di 19 anni più grande di Silvia Mazzieri, si è fatto conoscere al pubblico italiano per i numerosi ruoli nel mondo del cinema e della tv.

Recentemente lo abbiamo visto in Luce dei tuoi occhi e I Bastardi di Pizzofalcone 3.