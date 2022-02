Uomini e Donne anticipazioni 25 febbraio: tornano due vecchie conoscenze del dating show, stanno insieme?

Uomini e Donne

Nei numerosi anni di messa in onda di Uomini e Donne, molte nuove coppie si sono formate. Alcune di queste, a volte, tornano nello studio televisivo per raccontare il proseguire della loro relazione.

Recentemente, a esempio, Isabella Ricci e Fabio sono stati ospiti di Uomini e Donne, dopo un mesetto dalla loro uscita dal programma televisivo. I due protagonisti del dating show hanno raccontato la loro storia d’amore e la recente vacanza alle Maldive.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 25 febbraio, un’altra coppia molto amata tornerà nello studio televisivo, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 25 febbraio: ospiti Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 25 febbraio potrebbero tornare ospiti due protagonisti molto amati del dating show. Si tratta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dall’amore della coppia è nata, qualche anno fa, anche la piccola Bianca.

Nell’ultimo periodo, però, i due ex protagonisti del parterre hanno avuto delle incomprensioni, arrivando a pensare di chiudere la loro storia d’amore. Una crisi che, poi, si è risolta.

A Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo potrebbero raccontare proprio questo periodo difficile e la ripartenza del loro grande amore.

Uomini e Donne anticipazioni 25 febbraio: un’assenza importante

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 25 febbraio, Matteo Ranieri non sarà presente in studio.

La conduttrice televisiva, però, non spiegherà l’assenza del tronista, che, recentemente, ha vissuto un periodo piuttosto complicato.

Infatti, le due corteggiatrici di Matteo Ranieri hanno lasciato lo studio televisivo, lasciandolo senza corteggiatrici. Delle due, poi, Federica Aversano, ha deciso di tornare sui suoi passi.

Ma la corteggiatrice ha avvertito i sintomi della febbre e non ha potuto più prendere parte al programma televisivo.

Forse, proprio per questo motivo, non essendoci degli aggiornamenti da mandare in onda sul suo trono, Matteo Ranieri non sarà presente a Uomini e Donne nella puntata del 25 febbraio.