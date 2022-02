Verissimo ospiti sabato 26 e domenica 27 febbraio: Silvia Toffanin intervista Robert Pattinson. Anticipazioni

Programmi TV

Verissimo torna in onda sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 con la conduttrice Silvia Toffanin ad attendere per le interviste un nuovo carico di ospiti. La prima puntata del doppio appuntamento settimanale con la trasmissione presenta come piatto forte l’intervista esclusiva al divo del cinema mondiale Robert Pattinson, che con la presentatrice parlerà della sua vita privata e professionale oltre che presentarsi come nuovo Batman. Lo show di Canale5 proporrà tanti altri attesi ospiti a partire dalle ore 16:30 di sabato e domenica, continuando anche a ripercorrere le storie di C’è posta per te.

Scopri tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda il 26 ed il 27 febbraio 2022.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 26 febbraio

Silvia Toffanin conduce il nuovo doppio appuntamento di Verissimo nel weekend che metterà fine alla sua breve ma intensa conduzione di Striscia la Notizia. La conduttrice nella prima puntata in onda su Canale5 sabato 26 febbraio 2022 a partire dalle ore 16:30 avrà l’onore di aprire la puntata con un ospite di fama mondiale come Robert Pattinson.

L’attore comparso nella saga di Harry Potter ed acclamato dai fan di mezzo mondo per la partecipazione a quella di Twilight, si concederà alla Toffanin nel racconto della sua vita privata e professionale poco prima di tornare nelle sale cinematografiche mondiali nelle vesti di Batman.

Dopo l’icona del cinema arriveranno in studio anche l’ex campione di calcio Beppe Signori, l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la cantante Ana Mena ed il mototerapeuta Vanni Oddera.

Nella puntata spazio anche alla storie di C’è posta per te con il racconto di quella di mamma e figlia, Giovanna e Roberta.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 27 febbraio

Nel secondo appuntamento con Silvia Toffanin il carico di ospiti sarà guidato da Fabio Fognini e Flavia Pennetta, la coppia del tennis italiano. Tornano in studio Kabir Bedi, fresco di eliminazione dal Grande Fratello Vip6, ed anche i neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme alla madre di lui Eleonora Giorgi.

La puntata si chiuderà poi con il racconto di Rita Pavone, con quello di Fausto Leali e con quello con l’attrice ed ex Miss Italia 2012 Giusy Buscemi.