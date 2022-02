Christian De Sica, la foto romantica con la moglie per il compleanno di lei: ancora innamorati dopo 40 anni

Gossip

L’amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone dura da 40 anni ormai e si colloca meritatamente nella classifica dei matrimoni più longevi del mondo dello spettacolo. In occasione dell’ultimo compleanno della moglie, l’attore e regista ha voluto festeggiare la moglie pubblicando alcune foto romantiche che li mostrano ancora molto felici e appassionati, nonostante il passare del tempo.

Silvia Verdone ha compiuto gli anni: i festeggiamenti in famiglia e il bacio con il marito

Pochi giorni fa Silvia Verdone ha compiuto gli anni e, per festeggiare, ha celebrato il compleanno in famiglia. A riprova dei festeggiamenti sono arrivate su Instagram alcune foto pubblicate da Christian De Sica sul suo profilo ufficiale, in cui si vede l’ancora bellissima Silvia Verdone sorridente davanti a una torta di compleanno.

In una foto appaiono entrambi, mentre si scambiano un bacio appassionato.

A fare gli auguri a Silvia Verdone non è solo il marito, ma anche vari altri personaggi famosi che, su Instagram, hanno lasciato un commento: tra questi Sandra Milo, che scrive: “Auguri di cuore alla meravigliosa donna che ti accompagna da sempre e con la quale hai condiviso ogni cosa”. A fare gli auguri via social sono anche Jerry Calà, Mara Venier e Sabrina Ferilli.

Christian De Sica, il litigio con Carlo Verdone per via della futura moglie Silvia

Christian De Sica e Silvia Verdone si sono conosciuti da giovanili, ed ovviamente a presentarli fu Carlo Verdone, caro amico di De Sica. Verdone, in un primo tempo, non gradì affatto che la sorellina 14enne cominciasse a uscire con l’amico 21enne, già famoso per eredità paterna.

Tempo fa fu Christian De Sica a raccontare in radio, a Non è un Paese per giovani, di quando litigò con il caro amico per la futura moglie: “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone – che è anche mio cognato – davanti a casa mia.

Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. ‘Tu sei un pu****iere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!’ – mi diceva – quindi erano solo fatti familiari, non c’era nulla di professionale. Sul set io seguo la regola di Alberto Sordi: bacia e abbraccia tutti, pure se ti sta sulle pa**e”.