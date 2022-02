Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 28 febbraio al 4 marzo: la trama

Serie TV - Fiction

Lunedì 28 febbraio 2022 su Rai1 tornano le vicende del magazzino di moda più seguito d’Italia. Il paradiso delle signore va in onda nel consueto spazio pomeridiano al via a partire dalle ore 15:55 ed andrà in onda fino a venerdì 4 marzo nello stesso slot. Sotto la lente d’ingrandimento finiranno i turbamenti di Maria che purtroppo verrà a sapere cosa le nasconde il suo Rocco. Le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 28 febbraio 2022 e fino a venerdì 4 marzo 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il paradiso delle signore ritorna in onda nel suo posto fisso su Rai1 con la sua consueta striscia pomeridiana.

Le vicende della seguita soap riprendono a partire da lunedì 28 febbraio 2022 come sempre a partire dalle ore 15:55, con il pubblico che potrà godersi una nuova settimana ricca di sviluppi. Leggi le anticipazioni della trama dei 5 episodi al via lunedì e che si concluderanno venerdì 4 marzo 2022 e scopri qui il futuro della soap in vista della prossima estate.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 28 febbraio 2022

Gloria non riesce a tenere il segreto di quanto appreso su Gemma e sente di doverlo raccontare a Stefania ma Ezio cercherà di fermarla ad ogni costo.

Nel mentre Irene, Dora e Stefania non sanno ancora come comportarsi con Maria da quando hanno scoperto la verità su Rocco ed ed Agnese le intima di non rivelarle nulla. Vittorio è contento dell’intesa fra Sandro e Tina mentre soffre quella tra il Romagnoli e Beatrice. Umberto, intanto, è costretto a cedere al ricatto di Dante che vuole le quote del Paradiso in cambio della lettera che inchioda Adelaide alle sue responsabilità sulla vicenda Ravasi, con la stessa Contessa che per lui deve restare all’oscuro di tutto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 1 marzo 2022

Umberto continua a lavorare ai fianchi di Dante e la Contessa non capirà il perché, riferendo solo che è costretto a vendere le quote del Paradiso per alcuni motivi legati alla banca Guarnieri. Ludovica si allea con Romagnoli e tuti le vanno contro tranne Torrebruna che non perde l’occasione per offrire alla giovane Brancia il suo aiuto. Maria alla fine scopre che Rocco ha un’altra e se la prende con le amiche che non le hanno detto nulla e con Agnese che non le ha raccontato nulla. Flora intanto è gelosa di Umberto ma deve rinunciare a lottare per lui.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 2 marzo 2022

Flora chiede a Umberto per parlare con Vittorio di quello che sta per succedere al Paradiso. Maria non sa cosa fare dopo aver scoperto il segreto di Rocco e sembra che nulla possa consolarla. Nel frattempo si avvicina il momento dei saluti per Tina e Sandro che faranno ritorno a Londra. Dante prosegue con la messa in scena del suo piano a discapito di Conti, ancora ignaro di quello che ha fatto Umberto con le quote del Paradiso.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 3 marzo 2022

Irene e Dora cercano di distrarre Maria ma lei ha solo la forza per scrivere una lettera a Rocco.

Stefania continua ad avere dubbi sul rapporto tra Ezio e Veronica. Anna parla con Salvo del fatto che la figlia non vuole trasferirsi a Milano. Umberto trova il coraggio di parlare con Vittorio che non prende affatto bene la sua decisione di vendere le quote del Paradiso a Dante. Guarnieri sceglie finalmente di agire.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 4 marzo 2022

Umberto le pensa tutte per fermare Dante ma il suo piano salta. Stefania consiglia a Maria di riprendersi e reagire dal fatto di Rocco e lei decide di andare a Roma per affrontarlo. Salvo ha scelto di assecondare la figlia di Anna e farle pensare al da farsi sul trasferirsi a Milano.

Dante ha ottenuto quello che voleva da Umberto e gli restituisce la lettera che lo avrebbe fatto incriminare e questo per Vittorio è una vera sconfitta visto che d’ora in poi dovrà dividere il Paradiso delle Signore con il suo peggior nemico.