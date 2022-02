L’amica geniale 4, arriva Alba Rohrwacher: tutto quello che c’è da sapere sul prossimo capitolo della serie tv

Serie TV - Fiction

Domenica 27 febbraio 2022 si è conclusa la terza stagione de L’amica geniale, la serie tv ormai diventata un prodotto di punta di Rai1. I dati auditel hanno confermato il grande successo delle prime due stagioni che hanno seguito le gesta dei personaggi che popolano i libri di Elena Ferrante, che in questo progetto appare anche come sapiente sceneggiatrice. Elena e Lila sono state ancora una volta le indiscusse protagoniste della trama che ha intrattenuto il pubblico negli otto episodi di questa stagione e che, come i più attenti avranno potuto cogliere, ancora non hanno esaurito il loro arco narrativo.

Il futuro della serie televisiva è infatti strettamente legato alle opere della scrittrice e per la gioia dei tanti milioni di fan, la loro trasposizione non è ancora terminata.

L’amica geniale: il futuro della serie tv

La terza stagione della serie televisiva firmata da Rai Fiction e Hbo in collaborazione con Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside si è conclusa ieri sera con un soddisfacente 19,7% di share. Gli ottimi ascolti fatti registrare da L’amica geniale continuano nel solco delle prime due stagioni e, se anche con un leggero calo, confermano la bontà dell’intero progetto.

La serie basata sulle opere di Elena Ferrante è infatti diventata un fenomeno italiano esportato in tutto il mondo grazie alla veridicità di una storia che sta sapendo raccontare la vita di due amiche legatissime in quel di Napoli. La loro crescita, le difficoltà incontrate ed anche le gioie raggiunte hanno saputo conquistare il pubblico che ora si chiede come e se continuerà l’epopea di Elena e Lila.

Da quello che risulta i fan del prodotto non devono temere nulla perché la quarta attesissima stagione arriverà sempre su Rai1 tra qualche tempo. Il progetto è infatti strettamente legato alle opere della scrittrice che, come sappiamo, sono quattro.

L’arco narrativo delle due protagoniste si chiuderà infatti con L’amica geniale – Storia della Bambina Perduta.

L’amica geniale – Storia della Bambina Perduta: cosa sappiamo della quarta stagione

La quarta stagione della serie arriverà in futuro ovviamente sugli schermi di Rai1, portando a termine l’arco narrativo delle protagoniste Elena e Lila.

Nel corso della terza stagione le due sono state interpretate delle giovani ma credibili attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco che, come si sa per certo, non torneranno nell’ultimo atteso capitolo.

In L’amica geniale – Storia della Bambina Perduta la narrazione si sposterà di molto in avanti nel tempo, rendendo così obbligatorio il recasting delle protagoniste. A tal proposito è notizia certa di come la voce narrante della saga Alba Rohrwacher scenderà in campo per dare il volto alla Elena matura di fine racconto, con il personaggio di Lila che però manca ancora di una interprete.

A farla da padrone sarà sempre la loro storia intrecciata che questa volta girerà intorno ad una bambina perduta, quella che Lila avrà da Enzo e che un giorno sparirà dal Rione. Ai protagonisti gettati nello sconforto, toccherà il compito di ricostruire le loro vite tra le dovute tragiche conseguenze di questo ultimo capitolo.