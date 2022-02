Maurizio Costanzo e Maria De Filippi battibeccano in diretta: “Hai le manie di persecuzione”

TV e Spettacolo

Quando si pensa alle coppie più longeve e amate del piccolo schermo, è impossibile non fare il nome di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, che negli anni hanno dimostrato quando il loro legame sia forte, pur non rinunciando a punzecchiarsi a vicenda.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi bisticciano in tv: la coppia regala gag esilaranti al pubblico

Che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi formino un delle coppie più solide del piccolo schermo è evidente sia grazie ai numerosi programmi di successo ai quali entrambi hanno lavorato, ma anche grazie alle numerose interviste che hanno rilasciato negli anni.

Ne hanno dato l’ennesima prova di recente, quando sono intervenuti in collegamento video a Che tempo che fa, il programma di Rai3 curato da Fabio Fazio. Quest’ultimo ha voluto prendersi un attimo per contattare il collega e rendergli omaggio in un momento piuttosto speciale per il collega, che da poco ha festeggiato i 40 anni del Maurizio Costanzo Show.

Nel corso della chiacchierata il conduttore Rai ha notato che l’uomo appariva quasi distratto e che spesso il suo occhio cadeva dietro la telecamera; a quel punto la curiosità lo ha spinto a chiedere se fosse presente anche Maria De Filippi, la quale non ha tardato a sedersi al fianco del marito.

Così i due hanno dato inizio a quello che potremmo quasi definire un revival di Casa Vianello, non mancando di punzecchiarsi a vicenda nel corso dell’intervista.

Quando infatti, sempre in via scherzosa, la conduttrice di Amici ha sottolineato che il marito la sgrida in continuazione, il giornalista l’ha rimbeccata rispondendo: “Ma da chi?

Hai le manie di persecuzione“. Ovviamente il pubblico più affezionato alla coppia sa benissimo che è solo il loro modo di fare, soprattutto perché non sono mancate le interviste negli anni che hanno mostrato quanto Maurizio Costanzo e Maria De Filippi siano legati e ancora profondamente innamorati.

.@fabfazio: "È difficile essere il capo di Maria De Filippi?"

Maria De Filippi: "No è facilissimo!"

Maurizio Costanzo: "No è impossibile! Maurizio Costanzo e Maria De Filippi a #CTCF pic.twitter.com/FyCDjVyH31 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 27, 2022

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, trent’anni d’amore per la coppia d’oro della tv

Oggi sono una delle coppia più conosciute della tv ed è ormai difficile pensare ad un momento in cui i due non si sono mostrati insieme. Maurizio e Maria si sono infatti conosciuti a Venezia nel 1989 in occasione di un evento in cui si sarebbe tenuto un dibattivo – come raccontato anche dalla conduttrice durante un’intervista a Domenica In: “Lì l’ho conosciuto, poi è passata una settimana e mi ha chiamato chiedendomi se avessi voglia di lavorare per lui.

Mi era antipatico perché faceva sempre domande scomode”.

Un sentimento che, come sappiamo, si è decisamente trasformato e nel 1995 i due sono convolati a nozze, in un matrimonio tra i più seguiti di sempre dai paparazzi. Nel 2002 inoltre la coppia ha preso in affido un bambino di nome Gabriele, che allora aveva dieci anni, per poi adottarlo definitivamente nel 2004.

Una famiglia molto solida dunque, nonostante i piccoli battibecchi quotidiani, soprattutto per quanto riguarda la saluta di Maurizio Costanzo. Nel corso della già menzionata intervista infatti la De Filippi ha confessato di avere delle “spie” che le riferiscono cosa mangia il marito, per assicurarsi che l’uomo non abbia problemi di salute.

Un altro dei sintomi del loro bellissimo legame, come del resto s’intuiva anche nell’intervista più recente rilasciata da Costanzo, in cui ha addirittura ammesso che vorrebbe morire stringendo la mano della moglie, unico e vero amore della sua vita.