Lucio Dalla, a dieci anni dalla morte, amici e colleghi lo ricordano in modo speciale: l’iniziativa

Sono passati dieci anni da quella tragica mattina del 1 marzo 2012, quando Lucio Dalla veniva ritrovato senza vita nella sua camera d’hotel a Montreaux. La sera prima il cantante aveva fatto la sua ultima esibizione pubblica al Montreaux Jazz Festival; a portare via Lucio Dalla è stato un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Con la sua morte il cantautore bolognese ha lasciato orfani della sua musica e della sua persona migliaia di fan e non solo. In occasione dei dieci anni dalla scomparsa gli amici storici ricorderanno Lucio Dalla in un modo totalmente unico.

Le canzoni di Lucio Dalla e il ricordo degli amici storici

Dieci anni senza Lucio Dalla, uno dei cantautori più amati di sempre.

L’Italia, domani primo marzo dalle 6 alle 9, si sveglierà sulle note del grande Lucio grazie ad RTL 102.5, che gli dedicherà una puntata speciale di Non Stop news – il programma del mattino condotto da Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro.

Grazie ad una scelta musicale mirata verranno proposti alcuni dei brani più belli di Lucio Dalla per tre ore indimenticabili. Un modo per ripercorrere la sua vita grazie alle testimonianza di chi l’ha amato e vuole ricordarlo a cuore aperto: Gianni Morandi, Ron, Samuele Bersani, Silvana Casato (sua addetta stampa per 35 anni), Daniele Caracchi (cugino di Lucio), che sarà in collegamento dalla storica casa- museo di via D’Azeglio a Bologna ed Ernesto Assante, critico musicale e autore del libro Lucio Dalla.

Negli studi romani, invece, ci sarà Piedavide Carone che partecipò nel 2012 al Festival di Sanremo con Lucio Dalla nelle vesti di direttore d’orchestra.

RTL 102.5, tra l’altro, ha sempre celebrato il grande Lucio Dalla nella sue scalette musicali.

Domani, in occasione di Non Stop news, andrà in onda in radiovisione un inedito ed imperdibile backstage di Lucio negli studi di RTL 102.5.

Si tratta di un contributo d’archivio davvero prezioso ed introvabile.

Le iniziative per ricordare Lucio Dalla

In occasione dei 10 anni dalla morte, Lucio Dalla è stato già ricordato ad esempio durante la serata finale del Festival di Sanremo, a partire dal 4 marzo, giorno del compleanno di Dalla, sarà inaugurata una mostra dal titolo Lucio Dalla. Anche se il tempo passa e sarà dedicata all’esplorazione della dimensione sia più personale, umana, che professionale del cantautore.