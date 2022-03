Noemi non ha diffidato Barù per le sue parole al GF Vip: la cantante smentisce sui social e spiega perché

Grande Fratello

Soltanto ieri i fan del Grande Fratello Vip ricevevano direttamente da Barù la notizia che l’uomo era stato diffidato da Noemi dopo le sue affermazioni sul brano che la cantante ha proposto al Festival Di Sanremo. In queste ore però la donna, criticata per il gesto, ha smentito ufficialmente la news sui social, spiegando anche il motivo per cui non sarebbe ricorsa alle vie legali in quest’occasione.

Noemi smentisce la notizia della diffida: le parole della cantante sui social

In queste ore il pubblico del Grande Fratello Vip ha sentito Barù mentre diceva a Jessica: Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio con quella musica lì che ca**o devo dire?

“. Sebbene infatti l’uomo non abbia mai fatto il nome dell’artista, dal momento che proprio di recente si sarebbe lasciato andare a frasi poco carine nei confronti di Noemi, il collegamento si è rivelato piuttosto semplice da fare.

In queste ore però sembra proprio che la cantante abbia smentito la notizia proprio sotto ad un post Twitter di una fan del GF Vip. Quest’ultima avrebbe criticato la presunta scelta della cantante scrivendo: “Fatemi capire ma Noemi diffida tutti quelli a cui fa schifo la sua canzone?

Cioè uno non può esprimere un parere?“: Tuttavia il contenuto è stato seguito subito dalla risposta di Noemi, che senza troppi giri di parole ha dichiarato: “Fake News“.

Fake News — Noemi (@noemiofficial) February 28, 2022

Successivamente un altro utente ha risposto rincarando la dose in maniera ancora meno carina: “A me invece fanno schifo tutte le canzoni di Noemi. Adesso che fa mi denuncia per stupro?“. Anche in questo caso la risposta dell’artista non si è fatta attendere, e ha anche criticato le dichiarazioni poco eleganti dell’utente affermando: “È una fake news e sono cose di poco conto queste… lo stupro invece è una cosa orribile su cui non scherzare“.

Noemi attaccata da Barù: cos’ha detto il gieffino sulla cantante

Tutto questo polverone si è scatenato per la prima volta diversi giorni fa, quando i gieffini hanno avuto l’opportunità di ascoltare tutti i brani proposti al Festival di Sanremo.

In quel momento Barù ha chiesto a Jessica: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei co****ni oggi… Mamma mia, svegliato… Chi era la prima canzone?“.

Quando la principessa ha risposto all’uomo che si trattava di Noemi, quest’ultimo ha rincarato la dose affermando: “Le devono tagliare le corde vocali”.

Un commento che non è stato gradito sui social, dove sono partiti diversi attacchi all’inquilino e che, proprio per le critiche che hanno iniziato a circolare, è arrivato anche alle orecchie di Noemi. Quest’ultima, senza scomporsi troppo, aveva risposto su Instagram con una storia affermando che non si può piacere a tutti ma che era un modo un po’ violento di esprimere i propri pensieri.

Come visto, oggi in realtà, la cantante ha classificato la situazione come “di poco conto” e per questo non ha agito per vie legali contro il gieffino.