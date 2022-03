Olivia Newton-John, chi è Sandy l’attrice di Grease: la vita privata, gli ex mariti e la lunga malattia

Gossip

Tutti noi la conosciamo per avere dato volto e voce a Sandy Olsson, protagonista femminile del musical Grease del 1977. Pochi però conoscono la sua vita privata e le molteplici e lunghe battaglie che Olivia Newton-John ha dovuto affrontare e sta ancora affrontando contro il cancro al seno.

Olivia Newton-John: vita privata e carriera prima di Grease

Nata il 26 settembre 1946 a Cambridge da una famiglia moto facoltosa, Olivia Newton-John inizia a cantare all’età di 14 anni nel bar del cognato. Qualche anno più tardi, a 18 anni vola nel Regno Unito per partecipare ad un concorso per artisti emergenti nel mondo della musica.

Lì incide il suo primo singolo Till you say be mine, ma la svolta arriva nel 1977 quando riveste i panni di Sandy in Grease insieme a John Travolta.

Olivia Newton John ha un fratello di nome Huge e una sorella di nome Rona, anche lei attrice.

I matrimoni e gli amori dell’attrice nei panni di Sandy Olsson

L’attrice ha vissuto due matrimoni. Il primo di essi si è svolto nel 1984 e ha unito Olivia Newton-John con Matt Lattanzi fino al 1995. Dal loro amore è nata una figlia, Chloe Rose, anche lei cantante e attrice che nel 2015 ha inciso un duetto con la madre, You have to believe.

Nel 1992, però, Olivia Newton-John ha vissuto un fidanzamento con il cameraman Patrick MacDermott, scomparso misteriosamente nel corso di una battuta di pesca, anche se alcune voci sostengono che l’uomo viva in Messico con una nuova identità per eludere il fisco americano.

Infine, nel 2008 Olivia Newton John si sposa nuovamente con John Easterling, l’uomo che da sempre la supporta nella sua lotta contro il cancro al seno.

La malattia e le lunghe battaglie contro il cancro al seno

Nel 1992 all’attrice è stato diagnosticato per la prima volta il tumore al seno, così come anche, per l seconda volta, nel 2017.

La donna lo ha sconfitto con coraggio entrambe le volte. Nel 2019 però il cancro e ricomparso e ancora oggi Olivia Newton-John sta combattendo per sconfiggerlo per la terza volta nella sua vita.

L’attrice che ha già sconfitto due volte quel brutto male che la logora da tanti anni, alla televisione australiana ha rivelato: “Non so quanto vivrò ancora, non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo”.