Palinsesto Rai1: un nuovo programma per Carlo Conti e tanti nuovi show. Cosa andrà in onda

In casa Rai non si perde mica tempo ed è già stata messa a punto l’offerta della rete ammiraglia in vista del periodo che va da aprile a maggio 2022. Dopo il folgorante avvio di nuovo anno con il successo clamoroso del terzo Festival di Sanremo targato Amadeus, la rete è pronta a raccogliere i frutti di quanto seminato con la nuova ricca offerta di programmi che cercherà di stupire il pubblico in primavera. Ampio spazio sarà dedicato agli show della prima serata con Carlo Conti che è pronto a riprendersi le luci dei riflettori con il debutto della nuovissima trasmissione dal titolo di The Band. Ad alternarsi durante i giorni della settimana anche l’attesissima nuova fiction Noi, la fase finale dell’Eurovision Song Contest e tanto altro ancora.

Palinsesto Rai1: le nuove prime serate di aprile e maggio

Rai1 è pronta ad affrontare un nuovo periodo intenso della sua programmazione, con il calendario segnato in rosso per i caldi mesi di aprile e maggio. L’offerta del canale ne avrà veramente per tutti i gusti e si mostra molto interessante in termini ovviamente di prime serate.

L’attesa dei telespettatori sarà tutta concentrata sull’arrivo alla domenica di Noi, la serie rifacimento italiano della famosissima This is us che vanta nel cast l’apprezzatissimo Lino Guanciale, che farà compagnia agli spettatori fino ai primi di aprile per lasciare spazio poi alle repliche del Commissario Montalbano fino a maggio inoltrato.

Per la prima serata di lunedì ritornerà l’attore Lino Guanciale con l’altra nuova fiction dal titolo di Sopravvissuti in programma fino a metà maggio che cederà il posto alla mini serie Letizia Battaglia. Il martedì i titoli che occuperanno Rai1 saranno invece Presunto Colpevole, Romanzo radicale e la commedia Non ti pago di Eduardo De Filippo.

Se la serata di mercoledì sarà occupata dai film in rotazione, il giovedì farà il suo ritorno in pianta stabile sul canale la tredicesima stagione di Don Matteo.

Carlo Conti e tutti i nuovi show

Per il weekend invece spazio al debutto di The Band, il nuovo show musicale di Carlo Conti in onda tra aprile e maggio, che sarà anticipato dal debutto come conduttore su Rai1 di Francesco Gabbani e della sua Ci vuole un fiore. Sabato sarà il giorno della cultura con Ulisse che andrà in onda prima della settimana dedicata all’Eurovision Song Contest di casa nostra ed allo show in una serata imperdibile dedicato a Raffaella Carrà dal titolo di Fiesta!

