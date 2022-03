Uomini e Donne anticipazioni 1 marzo: protagonista di nuovo il trono classico, con una pensante assenza

Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell'1 marzo, verranno mandate in onda le vicende del trono classico. Matteo Ranieri, però, sarà assente.

Da due anni il format di Uomini e Donne è cambiato. Infatti, vengono mostrate al pubblico televisivo, nella stessa puntata, sia le vicende del trono classico, che quelle del trono over. Dame e Cavalieri raccontano le loro frequentazioni amorose e, dopo, la parola viene data a tronisti e corteggiatrici.

Per la seconda parte dell’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, sono stati scelti come tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino. I due ragazzi vengono da precedenti esperienze nel dating show come corteggiatori.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 1 marzo, verrà dato spazio, proprio, al trono classico.

Uomini e Donne anticipazioni 1 marzo: la nuova conoscenza di Luca Salatino

Luca Salatino ha rivestito il ruolo da tronista subito dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti. La ragazza, infatti, ha preferito Samuele Carniani al corteggiatore romano. Contestualmente, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di offrire il ruolo da protagonista a Luca Salatino.

Il tronista si è concentrato, subito, sulla corteggiatrice Lilly, per la quale il ragazzo prova un coinvolgimento più mentale che fisico. Un dettaglio che ha già fatto litigare il ragazzo con la corteggiatrice, che si aspettava da lui un bacio.

Molto attratto, invece, è Luca Salatino da Soraia, che però, lo chef vede un po’ fredda.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’1 marzo, verrà mostrata la prima esterna di Luca Salatino con una nuova corteggiatrice.

Uomini e Donne anticipazioni 1 marzo: Matteo Ranieri assente dallo studio

Oltre a Luca Salatino, ricopre il ruolo di tronista di Uomini e Donne, anche Matteo Ranieri. Il tronista, però, dopo essersi concentrato solo su due corteggiatrici, le ha perse entrambe nella stessa puntata.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata dell’1 marzo, Matteo Ranieri non si presenterà nello studio televisivo.

La ragione potrebbe essere proprio quella dell’assenza di corteggiatrici.