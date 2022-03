Adriana Volpe lancia una frecciatina a Sonia Bruganelli. Il commento sull’addio al Grande Fratello Vip

Gossip

Adriana Volpe, che come sempre non ha peli sulla lingua, ha commentato l'addio di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Lanciando una frecciatina alla collega

Da qualche settimana i fan del Grande Fratello Vip hanno scoperto che Sonia Bruganelli non ha intenzione di tornare come opinionista anche il prossimo anno e che avrebbe altri progetti per il futuro. Adriana Volpe però non è dello stesso avviso e, di recente, ha commentato la notizia lasciando intendere che l’addio della collega potrebbe non essere poi così definitivo.

Adriana Volpe lancia una frecciatina alla collega Sonia Bruganelli

Con il Grande Fratello Vip che sta per chiudere i battenti (almeno per quest’anno), anche le opinioniste hanno concesso qualche intervista per parlare del loro percorso nel programma.

Mentre, come abbiamo visto, Sonia Bruganelli ringrazia ma si tira indietro, Adriana Volpe vorrebbe proseguire quest’avventura e crede che, in realtà, anche la collega non sia pronta a dare davvero il suo addio al reality di Canale5.

Intervistata da Casa Chi, la showgirl e conduttrice ha infatti spiegato che la Bruganelli potrebbe tornare alle giuste condizioni: “Sonia mette le mani avanti e ti dice ‘non lo faccio più il prossimo anno’, ma bisognerebbe vedere i sottotitoli: ‘però se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona’”. Una frecciatina bella e buona, ma le due sono ormai abituate ad interagire in questo modo, visto che anche nello studio del GF Vip non sono mancati gli scontri.

Nonostante questo, però, la Volpe ritiene che insieme formano una bella squadra, forse proprio perché solitamente offrono due punti di vista completamente diversi, e le farebbe piacere poter tornare con Sonia il prossimo anno: “Io ho iniziato la mia avventura con lei e se dovessi tornare, rivorrei lei, perché siamo talmente opposte che ogni volta diamo due voci proprio diverse“.

Se, invece, Sonia dovesse davvero rifiutare di tornare nello studio del reality show, l’opinionista vorrebbe comunque avere la possibilità di tornare a coprire il suo ruolo e ha già le idee chiare su chi vorrebbe al suo fianco: “Mi piacerebbe avere come partner una Soleil Sorge perché diversa da me.

Ma anche Antonella Elia, perché siamo il bianco e nero. Infine ti potrei dire Tommaso Zorzi o Stefania Orlando“.

Cosa farà Sonia Bruganelli dopo il Grande Fratello

Dopo le vacanze natalizie, Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del suo futuro in tv e rivelando di non voler tornare come opinionista al Grande Fratello Vip: “Sono felice di aver fatto parte di questa squadra.

Ringrazio Signorini per avermi scelta – racconta al settimanale Chi –Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò“.Nel corso della stessa chiacchierata con il giornalista del magazine ha inoltre rivelato quali sono i suoi progetti futuri: “Paolo[Bonolis n.d.r.] si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia” conclude poi la donna, riferendosi al figlio di Bonolis, Stefano. Come anticipato però sembra che la sua collega abbia letto tra le righe della sua dichiarazione e ritiene che l’addio della Bruganelli sia decisamente non definitivo.