Antonio Medugno confessa a Delia di avere problemi fisici: lo stress nella casa del GF Vip è troppo forte

Grande Fratello

Nonostante il Grande Fratello Vip stia per finire, e i gieffini potranno dunque tornare presto a casa, alcuni di loro sono intrappolati in una spirale di stress davvero difficile da combattere. Ne sa qualcosa Antonio Medugno, che proprio in queste ore si è confidato con Delia Duran riguardo ad alcuni problemi legati allo stress che si sono sviluppati proprio di recente e che, in qualche modo, riguardano proprio la sua lontananza da casa.

Antonio Medugno rivela a Delia i problemi fisici che lo hanno colpito

Il distacco prolungato dai propri affetti può essere difficile da gestire e Antonio Medugno in tal senso è arrivato quasi al limite.

Nelle ultime ore ne ha parlato con Delia, rivelando di avere alcuni problemi fisici dovuti proprio alla particolare situazione in cui si trova.

Chiacchierando con la sua nuova amica, ha infatti svelato di avere degli sfoghi cutanei e che, per questo, ha anche difficoltà a dormire la notte. Problemi che, in realtà, hanno una radice psicologica, come affermato dal gieffino, e dipendono proprio dalla sua lontananza dagli affetti.

“Ho chiesto qualcosa di materiale di mia mamma, come un maglione, per stare collegato. Non perché mi manca, mi sento così vulnerabile di testa che mi spaventa – spiega il TikToker – Ho bisogno di sentirmi più vicino a chi mi conosce, prego per stare più vicino a loro, lei mi da forza.

Ho la psoriasi, ovunque mi sta uscendo, è un problema di testa che sfoga sulla pelle. Fin quando non sto meglio non va via, la notte non dormo“.

Non è la prima volta che il gieffino racconta di avere qualche piccola fragilità a livello psicologico e già in passato ha pensato addirittura di uscire dal reality proprio per evitare che questi problemi potessero prendere il sopravvento.

Antonio Medugno aveva espresso la volontà di uscire dal Grande Fratello Vip

Qualche settimana fa Antonio si era preso un attimo per confidarsi con Soleil Sorge, alla quale ha raccontato di aver avuto in passato problemi con il cibo e di avere paura che lo stress causato dal reality potrebbe fargli perdere il di nuovo il controllo.

“Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po’ di tempo fa sull’alimentazione. È una cosa che a me mette ansia perché sono cose che mi ha sempre risolto una persona che a me sta vicina quindi sa come risolvermele – aveva rivelato il ragazzo – Ancora non ho parlato con la psicologa oggi. Quando sto male mi distacco dal cibo, e per quel problema poi come mi riprendo?

È questa la mia paura“.

Non è stato, però, l’unico episodio che ha visto coinvolto il TikToker, dal momento che proprio durante l’ultima diretta del Grande Fratello il ragazzo ha avuto un vero e proprio crollo. Fortunatamente in studio sono arrivati i suoi famigliari per incoraggiarlo e alla fine Antonio (che aveva meditato di nuovo l’idea di uscire) ha cambiato idea.