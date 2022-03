Fabrizio Corona stronca Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: nuove dichiarazioni sulla coppia

Gossip

Fabrizio Corona rincara la dose contro Alessandro Basciano, ritenuto il ragazzo non adatto a stare al fianco di Sophie Codegoni. E tira in ballo anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Fabrizio Corona torna a parlare della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip. E lo fa rincarando la dose sull’ex corteggiatore di Uomini e donne che, secondo l’imprenditore, non sarebbe l’uomo adatto al fianco della ragazza. “Non sono la Salemi e Pretelli” il secco giudizio espresso nell’intervista, in riferimento alla coppia formatasi nella Casa di Cinecittà nella scorsa edizione.

Fabrizio Corona stronca la coppia Sophie-Alessandro: nuove dichiarazioni

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip un gossip clamoroso si è abbattuto sulla Casa di Cinecittà e, in particolare, sulla coppia composta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Alfonso Signorini ha infatti mostrato ai due coinquilini le recenti dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona in un’intervista al settimanale Chi. L’ex re dei paparazzi ha sostenuto di aver avuto una relazione con Sophie la scorsa estate, durata circa due mesi, e che la ragazza sarebbe ancora innamorata di lui.

Parole cui hanno fatto seguito altre secche dichiarazioni, rilasciate sempre sul settimanale di Alfonso Signorini. Corona ha espresso dubbi sulla figura di Alessandro Basciano, considerato non il ragazzo ideale per la Codegoni: “Per Basciano non è facile stare con una come lei.

Sophie non potrà portarsi dietro lui, non potranno essere una coppia mediatica. Non sono la Salemi e Pretelli“. L’imprenditore ritiene così che Sophie e Alessandro non potranno mai essere come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciutisi ed innamoratisi proprio al Grande Fratello Vip nella scorsa edizione. A livello mediatico, secondo Corona, la coppia non potrebbe funzionare e ne parla con assoluta certezza, conoscendo bene la Codegoni poiché lavora con lei.

Fabrizio Corona e le critiche ad Alessandro Basciano al GF Vip

Dichiarazioni che arrivano dopo giorni difficili per Alessandro Basciano.

Il concorrente, che è stato eliminato al Grande Fratello Vip nella scorsa puntata, non aveva preso bene le affermazioni rilasciate da Fabrizio Corona a Chi.

“Non posso commentare un qualcosa che non mi appartiene, non è che se esce con lui mi fa noia. Poi quando lui capirà le parole che ha speso e mi conoscerà fuori da qui, so che si rimangerà tutto“: così il gieffino aveva risposto alle dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, che riteneva come lui non fosse adatto a stare con Sophie, ad affiancarla nella sua carriera e ad affrontare determinati contesti professionali.

Fabrizio Corona, nell’intervista, ha anche dichiarato che Sophie, se avesse dovuto scegliere, avrebbe sicuramente preferito lui a Basciano. Parole che non sono andate giù al concorrente: “È sempre stato molto convinto di se stesso, io sono convinto di me. Io sono diverso, non mi permetto di giudicare una persona prima di conoscerla“.