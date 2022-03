Alberto Matano e la festa in famiglia per il compleanno del papà: gli intimi scatti condivisi su Instagram

TV e Spettacolo

Grandi festeggiamenti per Alberto Matano, che ha celebrato in famiglia l'80esimo compleanno dell'adorato papà. Su Instagram gli scatti più intimi condivisi dal conduttore.

Festeggiamenti in famiglia per Alberto Matano, riunitosi con i suoi affetti più cari per celebrare un’evento speciale. Il conduttore de La Vita in Diretta ha infatti celebrato l’80esimo compleanno dell’adorato papà, per poi condividere sul proprio profilo Instagram gli scatti di famiglia più belli. “Sei il mio cuore” il messaggio d’affetto a corredo del post, subito inondato di like e commenti di amici e colleghi.

Alberto Matano festeggia il papà: gli scatti della festicciola in famiglia

È un sorriso a 360° quello che Alberto Matano ha voluto condividere con i followers sul proprio profilo Instagram.

Spesso abituato a non lasciar trapelare informazione circa la sua sfera privata e familiare, questa volta il popolare conduttore ha voluto fare uno strappo alla regola. In occasione dell’80° compleanno dell’adorato papà, infatti, il volto de La Vita in Diretta ha voluto fare un’eccezione condividendo sui social alcuni scatti intimi. In una foto è presente tutta la famiglia riunita – i genitori, il fratello e la sorella assieme al conduttore – e, in altre due fotografie, Matano al fianco del padre, tra sorrisi e felicità.

“Sei il mio cuore. Auguri Papà” il messaggio di affetto a corredo del post.

Gli scatti della famiglia riunita di fronte a una torta di compleanno con candeline hanno subito raccolto numerosi like e commenti. Tra questi anche nomi illustri, nonché amici e colleghi del conduttore, tra cui Mara Venier, Stefania Orlando, Sandra Milo, Francesca Barra e Nunzia De Girolamo. Molti di questi fanno parte della famiglia de La Vita in Diretta, che in un’occasione speciale non hanno voluto far mancare il proprio affetto al conduttore e alla sua famiglia riunita.

Alberto Matano e l’ipotesi nozze

Per Alberto Matano la vita sta regalando grandi soddisfazioni a livello professionale e non solo.

Se da un lato prosegue imperterrito il successo de La Vita in Diretta, sul fronte privato il suo cuore è occupato al fianco di una persona speciale: il suo compagno. Il conduttore non ha mai fatto trapelare notizie sulla sua identità, mantenendo sempre un velo di riservatezza sulla loro storia d’amore.

Tuttavia è di pochi giorni fa un’intervista in cui, sbilanciandosi, ha parlato dell’ipotesi matrimonio. “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Magari senza far passare troppo tempo“: queste le sue parole.