Alessandro Basciano e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: confronto dopo le parole di Fabrizio Corona

Grande Fratello

Alessandro Basciano, eliminato al Grande Fratello Vip nella scorsa puntata, ha l’occasione di ritrovare Sophie Codegoni per un confronto. La questione riguarda la relazione passata tra la ragazza e Fabrizio Corona e le recenti dichiarazioni dell’imprenditore sulla coppia. In passerella l’ex corteggiatore sembra aver smaltito la delusione e rivela di aver avuto contatti con l’ex re dei paparazzi in questi giorni.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: confronto in passerella

Al Grande Fratello Vip Alessandro Basciano ha l’occasione di ritrovare Sophie Codegoni, dopo l’improvvisa eliminazione della scorsa puntata in seguito a un televoto flash.

I due ragazzi hanno modo, in particolare, di tornare a parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata. L’ex corteggiatore, infatti, è venuto a conoscenza di una relazione passata tra la coinquilina e Fabrizio Corona, risalente alla scorsa estate. In un’intervista a Chi l’imprenditore ha anche rilasciato dichiarazioni sulla coppia, smontando Alessandro Basciano in quanto non considerato il ragazzo ideale per la Codegoni.

Questa sera Alessandro e Sophie si incontrano in passerella per un confronto chiarificatore, e a cominciare a parlare è il ragazzo: “Ciao amore, spero che tu stia bene, ti ho vista.

Ho avuto difficoltà fuori, ho sentito molto il distacco e sono emozionato. Devo dirti un paio di cose. In effetti ero rimasto un po’ così, sai come sono fatto. Sapevo tutto, ma rivedere determinate cose o non averle sentite direttamente da te, mi ha fatto stranire e speravo subito dopo di parlarne con te. Non perché il tuo passato mi possa importare o meno, ma solo perché ci sta la possibilità di un rapporto di lavoro con questa persona“.

Alessandro Basciano ha avuto contatti con Fabrizio Corona: “Andata bene“

Alessandro Basciano, passata la delusione per quanto accaduto, esplode in un sorriso e le rivela: “Mi manchi da morire, ti amo alla follia, spesso siamo sincronizzati in tutto quello che facciamo.

Mentre tu sei dentro che dormi, io tengo il telefono a fianco e dormo insieme a te“.

Sfreezata dalla produzione, Sophie ci tiene a specificare per quale motivo non gliene abbia parlato: “Non è stato un voler nascondere quello che è stato, semplicemente se tu me l’avessi chiesto ti avrei detto: ‘È così’. Te ne avrei parlato fuori da qui“.

Alessandro confessa di aver smaltito la delusione e crede nella forza dell’amore per Sophie: “Non mi interessa nulla.

Lì per lì mi ero arrabbiato per lui che ha detto determinate cose su di me. Ti garantisco che noi non siamo forti, siamo i più forti fuori da qui“. E, infine, svela di aver avuto contatti con Fabrizio Corona in questi giorni, senza però sbilanciarsi su quanto si siano detti: “Voleva vedersi con me ieri sera. Ero stanco, non ci sono andato. Quando ci siamo sentiti, è andata bene, massima tranquillità“.