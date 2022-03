Antonio Medugno e Delia Duran sempre più complici al Grande Fratello Vip: intime dichiarazioni in giardino

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip momento di confessioni per Antonio Medugno e Delia Duran in giardino. Il ragazzo confessa di sentirsi felice al fianco della modella.

Al Grande Fratello Vip sta nascendo un’amicizia sempre più complice tra Antonio Medugno e Delia Duran. I due concorrenti si sono ritrovati in giardino e, con la musica in sottofondo, si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni sul rapporto che stanno costruendo a Cinecittà. Il tiktoker, in particolare, confessa di sentirsi felice al fianco della modella, ammettendo: “La tua presenza mi piace“.

Antonio Medugno e Delia Duran complici al GF Vip

Antonio Medugno e Delia Duran hanno ritrovato un filo di complicità che, in fondo, non si è mai realmente spezzato. Al Grande Fratello Vip i due concorrenti hanno sin da subito instaurato un rapporto di amicizia, fatto di risate, confessioni e momenti di spensieratezza vissuti assieme.

Tuttavia nelle ultime settimane, complice forse la presenza di Alex Belli nella Casa, tra i due il rapporto si è leggermente raffreddato.

In giardino, con in sottofondo la musica, i due concorrenti si sono ritrovati a parlare e si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni. Delia, vedendo la serenità negli occhi del coinquilino dopo gli ultimi difficili giorni di crisi, confessa: “Comunque sono felice di vederti felice“. Il tiktoker gli risponde con altrettanta sincerità: “Pure io che tu sei qui dentro.

La tua presenza mi piace“. Pensando alla crisi di pianto avuta in puntata e ai suoi recenti momenti di sconforto, la Duran ha voluto supportare Antonio con parole d’incoraggiamento: “Ti vorrei dare tanta forza“. Immediata la risposta del ragazzo: “Lo so, si vede e ti ricambierò pure io“.

Antonio Medugno a Delia: “Sei ritornata ad essere quella che eri“

La chiacchierata in giardino prosegue sul filo delle confessioni, con Antonio Medugno che fa riferimento al cambiamento di Delia in questi giorni.

Senza citare esplicitamente Alex Belli, il tiktoker ritiene che, dopo l’uscita dell’attore dalla Casa, la Duran sia tornata quella di prima: “Adesso sei ritornata ad essere quella che eri“.

La modella però ritiene di non essere mia cambiata: “Ma io sono sempre questa“. Di tutt’altro avviso il ragazzo: “Bugiarda. Ora sei di nuovo la Delia che ho conosciuto“.

I due coinquilini hanno così ritrovato una complicità forse mai realmente svanita. Dall’esterno, tuttavia, Alex Belli ha mal digerito il progressivo avvicinamento di Antonio dalla sua Delia. E ha palesato il suo dissenso con un post al veleno condiviso su Twitter. “Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia” le dure parole dell’attore.