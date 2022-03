Alex Belli infastidito dall’avvicinamento di Antonio Medugno a Delia Duran: il tweet al veleno contro di lui

TV e Spettacolo

Alex Belli non ha ben accolto l’avvicinamento di Antonio Medugno a Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip. Il giovane tiktoker ha sin da subito manifestato un interesse nei confronti della coinquilina, ma alcuni suoi recenti atteggiamenti non sono andati giù all’attore. Che su Twitter si scaglia contro il concorrente con un messaggio al veleno, lanciandogli un severo ammonimento.

Alex Belli contro Antonio Medugno: il messaggio su Twitter

Al Grande Fratello Vip Antonio Medugno e Delia Duran hanno indubbiamente trovato un’intesa particolare, intensificatasi giorno dopo giorno nella Casa. Tra sorrisi e sguardi complici, i due coinquilini hanno instaurato un buon rapporto di amicizia, con il tiktoker che ha anche più volte ammesso di ritenerla una bella ragazza.

La stessa Delia ha voluto confortarlo in questi suoi giorni di crisi, segnati da un crollo emotivo nel corso della scorsa puntata e dall’intenzione non del tutto accantonata di abbandonare il gioco a breve.

Tuttavia questo progressivo avvicinamento di Antonio a Delia non è andato giù ad Alex Belli che, su Twitter, ha attaccato il ragazzo senza mezzi termini: “CARO TIKTOKIO, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia“.

Alex Belli e la vacanza in Egitto: i messaggi d’amore a Delia Duran

Un messaggio al vetriolo che non risparmia critiche ad Antonio Medugno, accusato di battute a doppio senso e presunti tentativi di conquista della sua amata Delia Duran.

L’attore è così tornato protagonista sui social in questo periodo di relativa tranquillità per lui. In questi giorni, infatti, l’ex volto di Centovetrine si trova in vacanza in Egitto e ha condiviso sui social numerosi contenuti.

Non solo alcune Instagram Stories che lo immortalano in mezzo al deserto, con un messaggio d’amore per la sua Delia. L’attore ha anche voluto dedicarle un altro messaggio sott’acqua, presumibilmente immerso nel mare dell’Egitto.

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha voluto concedersi una vacanza nel corso della quale non si priva comunque di commentare le dinamiche del reality. In attesa di riabbracciare la sua Delia.