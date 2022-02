Alex Belli nei mari di Sharm el-Sheikh dedica il suo amore a Delia Duran con un messaggio sott’acqua

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip sta arrivando alle sue battute finali. Delia Duran, insieme a Lulù Selassiè, è una delle finaliste del reality. Alex Belli lontano dall’Italia le dedica vari video per farle sentire tutta la sua vicinanza. Nella scorsa puntata del GfVip, Alfonso Signorini ha mandato in onda una nuova dedica d’amore da parte di Alex per la sua Delia.

Alex Belli e Delia Duran: il video d’amore sott’acqua

In questi giorni Alex Belli si trova in Egitto per una vacanza, precisamente a Sharm el-Sheikh, ma Delia è sempre nei suoi pensieri. Dopo averle dedicato il suo amore con un video girato nel deserto, che ha destato alcune perplessità in Delia Duran, nella scorsa puntata del GfVip Alex ha voluto ricordarle di esserle sempre accanto con un video sott’acqua.

Alex Belli si immerge e dedica il suo amore a Delia

Dopo essere tornato nella Casa più spiata d’Italia in veste di ospite, Alex Belli ha abbandonato il reality in modo definitivo. Prima della sua ultima uscita ha dichiarato: “Quando Delia uscirà avremo modo di recuperare, ma speravo di avere qualche giorno in più”.

Nel video mandato in onda nella scorsa puntata del GfVip Alex Belli è praticamente irriconoscibile vestito con muta, maschera e boccaglio da sub.

Circondato da numerosi pesciolini nei mari di Sharm el-Sheikh dedica tutto il suo amore per la sua Delia con un cartello che a caratteri tutti maiuscoli recita: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole, io sono con te per darti forza!!!”.

Delia Duran e il video nel deserto di Alex Belli

Delia Duran aveva dimostrato alcune perplessità per il primo video realizzato per lei da Alex, in cui si mostrava in completa meditazione nel deserto. In quell’occasione la modella venezuelana ha affermato: “Sembra un video vecchio, mi sembra che sia un video registrato dove siamo stati qualche anno fa“.

Per queste ragioni, in questo nuovo video sott’acqua per convincere l’amata a fidarsi, Alex Belli ha aggiunto la data alla fine del suo messaggio, dimostrando di essere davvero lontano dall’Italia, ma di pensare comunque sempre a lei.