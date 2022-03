Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero torna in onda su Rai1: anticipazioni e trama

Serie TV - Fiction

Dopo una settimana di pausa su Rai1 torna in onda il medical drama italiano più amato di sempre. I telespettatori di Doc – Nelle tue mani 2 potranno finalmente gustarsi la continuazione delle vicende del personaggio principale interpretato da Luca Argentero nel sesto appuntamento con la serie che settimana scorsa non è andato in onda per un cambio programmazione legato allo scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina. Le vicende del Doc Andrea Fanti riprenderanno nei due nuovi episodi dal titolo di Ragioni e conseguenze e Gold standard, al via sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:30 circa di giovedì 3 marzo 2022.

La trama e le anticipazioni dei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 2: il sesto appuntamento va in onda giovedì 3 marzo

Oggi su Rai1 riprende la marcia di Doc – Nelle tue mani 2 con il sesto appuntamento non an dato in onda la scorsa settimana. Lo stop imposto dalle drammatiche vicende scoppiate tra Russia e Ucraina avevano giustamento fatto saltare il medical drama con Luca Argentero per la messa in onda di uno speciale el Tg1 a commento del conflitto.

Giovedì 3 marzo 2022 la storia riprenderà a raccontare le sue appassionanti vicende riprendendo il filo con i telespettatori da dove avevamo lasciato il nostro Doc preferito Andrea Fanti e tutti gli altri personaggi interpretati da Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò e Marco Rossetti.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni dei due nuovi episodi

Nel primo episodio dal titolo di Ragioni e conseguenze l’attenzione sarà riversata su Agnese, che sorpresa deve affrontare il ricovero della madre di Manuel, il bambino che ha in affido con il nuovo compagno Davide. La situazione non farà stare tranquila la donna che sarà in balia degli eventi e l’unico che le vorrà dare una mano sarà proprio Andrea, voglioso di riportare la serenità del loro rapporto perduta ormai tanto tempo fa.

Nel frattempo Damiano e Giulia vivono una crisi che sa tanto di frattura insanabile mentre Gabriel finalmente decide di affrontare le sue paure e parlarne con la psicologa.

Il secondo episodio di serata ha il titolo di Gold standard è ci mostrerà il giorno della simulazione di primariato per il nostro Doc. Il Fanti sta subendo fortemente lo stress della prova ed un nuovo imprevisto non lo aiuterà, anche se servirà a farlo concentrare e focalizzare sulle problematiche mentre affronta un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale, tanto che sarà si troverà a dover prendere una serie di scelte rischiose.