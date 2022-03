Giucas Casella eliminato al Grande Fratello Vip, ma può tornare subito in gioco: colpo di scena in diretta

Grande Fratello

A poco più di una settimana dalla finale, al Grande Fratello Vip un altro concorrente è costretto ad abbandonare definitivamente in gioco. In nomination, questa volta, sono finiti ben 5 concorrenti: Giucas Casella, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Ad essere eliminato è Giucas Casella, ma si spalanca davanti a lui una seconda possibilità: il colpo di scena.

Grande Fratello Vip, 5 concorrenti al televoto: chi rischia di essere eliminato

Al Grande Fratello Vip il gioco si fa sempre più duro, i posti per la finale sono sempre meno e le eliminazioni possono rilevarsi pesanti come macigni.

Nel corso di questa serata, infatti, sono 5 i concorrenti al televoto a rischiare di dover salutare per sempre la Casa di Cinecittà: si tratta di Antonio Medugno, Giucas Casella, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Davide Silvestri.

Il sentore che l’obiettivo della finalissima del 14 marzo è dietro l’angolo è arrivato proprio la scorsa puntata, quando a dover lasciare il gioco sono stati ben 2 concorrenti in una sera. Prima Nathaly Caldonazzo, eliminata contro Antonio Medugno e Miriana Trevisan nel consueto televoto settimanale. E a seguire, con un televoto flash per una seconda eliminazione a sorpresa in diretta, a dover salutare è stato Alessandro Basciano.

Ricordiamo che in finale, al momento, ci sono Lulù Selassié e Delia Duran, premiate dal pubblico nelle precedenti settimane e dunque papabili candidate per la vittoria finale.

Giucas Casella eliminato, ma può rientrare in gioco

I primi verdetti di puntata arrivano subito a inizio diretta, con l’annuncio del primo concorrente a salvarsi al televoto: si tratta di Miriana Trevisan. A seguire altri due comunicati premiano prima Antonio Medugno, poi Sophie Codegoni. Restano quindi in bilico Giucas Casella e Davide Silvestri, i quali vengono invitati da Alfonso Signorini a raggiungerlo per scoprire in studio l’esito dell’attesissimo televoto.

Un boato di applausi da parte del pubblico accoglie l’attore e l’illusionista, i quali si posizionano di fronte ad Alfonso Signorini per scoprire il verdetto.

Il conduttore annuncia che l’eliminato di serata è Giucas Casella: Davide Silvestri può così far rientro a Cinecittà, non prima di aver dato un caloroso abbraccio all’ex coinquilino.

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo perché, per i ragazzi della Casa, non era ancora stata svelata l’appartenenza del biglietto di ritorno.

Se per le donne a vincerlo era stata Miriana Trevisan, per gli uomini erano in ballo proprio Giucas e Davide. Ed è l’illusionista ad averlo vinto, esplodendo di gioia in studio al grido di “Change“, il suo motto. L’illusionista, grazie al biglietto di ritorno, può così far rientro in Casa.