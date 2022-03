Grande Fratello Vip: questa sera ci sarà una eliminazione a sorpresa. Le anticipazioni della puntata

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip 6 ha messo nel mirino la finalissima del 14 marzo e corre spedito verso questa data. Oggi giovedì 3 marzo 2022 va in onda un nuovo appuntamento con i vipponi guidati dal conduttore Alfonso Signorini. Il nuovo appuntamento commenterà gli avvenimenti dopo le due esclusioni della scorsa puntata quando hanno salutato sia Nathaly Caldonazzo che Alessandro Basciano. Non c’è tempo da perdere e la trasmissione anche oggi saluterà un altro grande protagonista di questa edizione tra la new entry Antonio Medugno e le vecchie glorie Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella, con quest’ultimo che appare il candidato numero uno a dire addio alla trasmissione.

Scopriamo tutti i temi e le anticipazioni sulla puntata in compagnia di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come sempre in onda su Canale5.

GF Vip 6: chi verrà eliminato?

La finale del 14 marzo 2022 e sempre più vicina ed in vista del grande evento il gruppo di Vipponi necessita di una corposa sfoltita. Nella puntata in onda su Canale 5 giovedì 3 marzo 2022 ci sarà infatti una nuova decisiva votazione del pubblico che sancirà chi dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Sarà ovviamente Alfonso Signorini a leggere il verdetto sancito dal pubblico sui cinque vipponi a rischio eliminazione.

Per i fan della trasmissione mancano dunque poche ore per salvare il loro preferito tra l’ultimo arrivato Antonio Medugno ed i veterani della trasmissione Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella.

Non solo: questa sera ci sarà anche una seconda eliminazione a sorpresa. “In vista di una finale sempre più vicina, questa sera Grande Fratello proverà a sparigliare ancora le carte: i Vip saranno protagonisti di una seconda eliminazione inaspettata!

“, scrivono quelli del Gf vip su Instagram per avvisare i fan della trasmissione.

Le anticipazioni della nuova puntata

Il piatto forte della puntata sarà ovviamente l’eliminazione di uno dei concorrenti di cui sopra ma durante l’appuntamento troveranno spazio le analisi delle dinamiche instauratesi dopo l’ultima puntata.

Il quarantaseiesimo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 e si occuperà nuovamente dei rapporti tra gli inquilini della casa e quelli usciti, con un focus sull’amore tra Sophie ed Alessandro, traballato dopo l’intervento su Fabrizio Corona, l’ambigua amicizia tra Barù e Jessica ed il conflittuale periodo che sta vivendo Soleil Sorge.