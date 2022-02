Jessica Selassié a Barù al GF Vip: “La voglia di baciarti ce l’ho”, ma lui dà una risposta inaspettata

Grande Fratello

È ormai noto a tutti il legame che si è venuto a creare tra Jessica Selassiè e Barù tra le mura della casa del Gf Vip. Lei sembra più presa che mai, lui invece non vuole sbilanciarsi troppo. In una chiacchierata Jessica ha esternato nuovamente i suoi sentimenti a Barù che però sembra di un’altra idea. Si confessa infatti in seguito con Lulù e Soleil.

Jessica e Barù: lei confessa nuovamente i suoi sentimenti

Si è creato davvero un bel rapporto tra Jessica Selassiè e Barù nel corso della loro avventura al Grande Fratello Vip, reality che tra pochi giorni arriverà a decretare il suo vincitore. Il loro rapporto di amicizia e forse qualche cosa di più ha suscitato allegria, ma anche litigi e incomprensioni, l’ultima di queste proprio tra Lulù e Jessica, le due sorelle principesse etiopi.

Jessica si lascia andare a frasi anche abbastanza esplicite ed esterna senza più alcuna preoccupazione i suoi sentimenti a Barù. In una chiacchierata con lui, infatti, ha rivelato: “Riguardo al discorso che abbiamo fatto prima solo una cosa non ti ho detto, che non so te, però io sicuramente la voglia di baciarti ce l’ho, poi non so te. Questa è l’unica cosa che ti volevo dire a parte la nostra amicizia”. Lui però ha risposto con una frase molto generale: “Ho tante voglie”, forse per non dare false speranze alla bella principessa.

Barù si confida con Lulù sul rapporto con Jessica

Nonostante le numerose esternazioni di Jessica, Barù non ha mai fatto un passo avanti che potesse trasformare la sua amicizia con lei in qualcosa di più. Poco dopo Barù parla anche con Lulù confidandosi sul suo rapporto con la sorella. L’uomo non vuole illudere Jessica e cerca di convincere la più piccola delle principesse etiopi a parlarle e non cercare di alimentare le sue aspettative sul futuro con lui fuori dal programma.

“Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema – inizia l’uomo– Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati”.

Barù si confida: le sue parole su Jessica con Soleil

In una chiacchierata con Soleil ha confessato tutti i suoi pensieri sul rapporto con Jessica dentro la Casa più spiata d’Italia.

“Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata”.

Poi continua: “Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te”.

Continua poi con una richiesta di tempo, stufo di doversi giustificare sulle sue scelte: “Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio questa roba dai”.

Il suo discorso prosegue in seguito anche con pensieri riguardo a come possa evolversi il loro rapporto in futuro, fuori dal reality.

“Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute”.