“Voglio il tuo…” Jessica Selassié a luci rosse con Barù: momento hot al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Notte di fuoco al Grande Fratello Vip, reality che si avvia verso la conclusione di questa edizione. Tra i “sopravvissuti” ci sono anche Jessica Selassié e Barù, tra i quali sembra esserci decisamente qualcosa. La giovane sta provando di tutto ed ha rinunciato a ogni sottigliezza, sparando una frase hot molto esplicita alla presenza di altri coinquilini della Casa.

Jessica Selassié a Barù: “Voglio il tuo…”, la reazione dell’uomo

Tutto è accaduto la scorsa notte: Jessica ha dato un’accelerata decisa al tentativo di conquistare Barù, che fino ad ora sembra giocare con lei, avvicinandosi e allontanandosi allo stesso tempo.

Dal momento che manca sempre meno per riuscire a farlo cedere fintanto che i due si trovano nella Casa del Grande Fratello Vip, la sorella Selassié ha tentato il tutto e per tutto con una sincerità disarmante (e molto ironica). Dopo la serata film concessa dal GF Vip, i due si sono ritrovati sul letto nella stanza arancione assieme a Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Qui, Barù ha chiesto alla principessa di origini etiopi: “Che cosa vuoi?“. Forse però non si aspettava una risposta così diretta da Jessica: “Il tuo c***o” ha detto. Risate immediate da parte di Sophie Codegoni e reazione sorpresa dei due uomini nella stanza.

“Cosa sei disposta a fare?” è stata la risposta, piccante, del celebre food influencer e nipote di Costantino della Gherardesca. “Dimmi cosa devo fare” ha quindi risposto lei, giocando con il fuoco come ha sottolineato lo stesso Barù.

Jessica prova il tutto e per tutto con Barù: arriva il due di picche

Battute bollenti a parte, Jessica ha anche tentato un approccio meno giocoso e più serio nei confronti di Barù. La donna ha provato a capitalizzare tutte le attenzioni e le ore trascorse insieme, nonostante Barù le abbia già detto che per lui è solo un’amica.

“Comunque ti volevo dire che anche se siamo amici, la voglia di baciarti ce l’ho” gli ha detto Jessica, in veranda.

Da parte dell’enologo, però, un altro due di picche: “Ho tante voglie io” gli ha risposto, sviando di nuovo il tentativo. A Soleil, secondo quanto riporta Biccy, Barù ha poi confessato: “Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata“. Il concorrente non vorrebbe illuderla.

Un pensiero condiviso anche con la sorella Lulù, alla quale ha confermato l’enorme affetto che prova per Jessica ma che per lui non c’è altro: “Non posso dire che fuori ci sarà qualcosa.

Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro“. A Miriana Trevisan, invece, ha detto: “Anche fuori io non sono il suo…Capisci? Non è che qui, lì, fuori, dentro […] Sono peggio fuori che dentro. Non faccio per lei, è una brava ragazza. Non si deve confondere“.