Martina Valdes, chi è la ragazza con cui Blanco è stato pizzicato in discoteca in atteggiamento romantico

Da qualche settimana si vocifera che la storia tra Blanco e Giulia Lisioli sia ormai giunta al capolinea. Una prova schiacciante sembra essere arrivata in queste ore su TikTok, dove alcuni utenti hanno condiviso un video in cui in cantante è stato pizzicato in atteggiamenti romantici con un’altra ragazza. Le ultime indiscrezioni riferiscono che si tratti di Martina Valdes, una misteriosa ballerina.

Tra Blanco e Giulia Lisioli è finita? Il video diventato virale sembra confermarlo

Da qualche settimana, più o meno dalla fine del Festival di Sanremo, l’attenzione dei fan di Riccardo Fabbriconi (nome all’anagrafe di Blanco) si è concentrata molto sulla vita privata del cantante.

A preoccupare i fan è stata la risposta poco entusiasta che l’artista ha dato ai microfoni di RTL 102.5, momento in cui il ragazzo – parlando della sua relazione – ha sospirato per poi descrivere la sua relazione parlando di alti e bassi.

Un atteggiamento che, come si può immaginare, ha attirato l’attenzione e da allora si parla di profonda crisi tra i due – nonostante né Blanco né la sua fidanzata (o presunta ex) non si siano direttamente pronunciati. O, meglio, una dichiarazione c’è stata da parte dell’artista e sembrava smentire le indiscrezioni, ma alcuni hanno guardato alla sua intervista per Vanity Fair con sospetto e ipotizzando che fosse avvenuta prima di quella radiofonica.

Quel che invece ora sta attirando più che mai l’attenzione è il video su TikTok dove Blanco sembra essere in atteggiamenti piuttosto intimi con un’altra ragazza. I due sono stati pizzicati mentre si baciavano e ora per gli utenti del social questa sembra essere la prova definitiva che Giulia appartiene ormai al passato. Ma con chi è stato avvistato il cantante?

Chi è Martina Valdes, la presunta nuova fiamma di Blanco

Da quando il video è stato reso pubblico, i fan di Blanco hanno cercato di capire chi è la ragazza con cui è stato pizzicato in discoteca.

Stando alle ultime indiscrezioni, si tratterebbe di Martina Valdes, una ballerina originaria di Desenzano del Garda (città natale anche di Riccardo Fabbriconi). Stando al suo profilo social, la ragazza attualmente vive a Salò, fa la ballerina e al momento lavora per la Mamacita Club, organizzazione che si occupa di eventi in discoteca su tutto il territorio italiano.

Sembra inoltre che un utente Twitter in queste ore abbia scovato un TikTok della ragazza in compagnia di Blanco (e che secondo Fanpage sarebbe risalente al 2021).

Sulla base di quest’informazione ora in molti si chiedono se i due si conoscevano già e se abbia giocato qualche ruolo nella rottura con Giulia Lisioli.