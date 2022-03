Amore al capolinea tra Blanco e Giulia Lisioli? In discoteca lui bacia un’altra ragazza. Il video è virale

Gossip

Un video diventato virale sul web mostra Blanco che in discoteca bacia un’altra ragazza. Sembra che l’amore tra lui e Giulia Lisioli si davvero arrivato al capolinea.

Dopo alcune voci che urlavano una presunta rottura tra il cantante Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli. Sembra proprio che i due giovani si siano lasciati. Appaiono, infatti, nuove evidenze di una crisi, in una discoteca lui avrebbe baciato un’altra ragazza, il video del fatidico momento è diventato subito virale su tutti i social e in ogni angolo del web.

Blanco in discoteca bacia un’altra ragazza: il video è virale

L’aria di crisi tra i due giovanissimi aleggia già da qualche tempo. Sembra proprio che le voci avessero ragione e che l’amore tra Blanco e la fidanzata Giulia Lisioli, iniziato prima del successo del cantante, sia ormai arrivato al capolinea.

Un video diventato virale sul web mostra, infatti, Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome di Blanco) nella discoteca The Club di Milano che durante la performance di una sua canzone si abbassa sulla folla per baciare una ragazza, ma questa non è Giulia.

blanco e giulia quindi si sono lasciati sul serio 😭 pic.twitter.com/KKQKpRzkBs — alisia (@g0ddessmez) March 2, 2022

Non si sa bene se lei sia la nuova fiamma del vincitore di Sanremo, anche perché lui è molto riservato e non ama parlare in pubblico della sua vita privata. Con la diffusione del video è anche partita la caccia all’identità della ragazza ignota. Alcuni utenti di Twitter hanno ipotizzato che possa essere Martina Valdes.

Di lei si sa molto poco, solamente che è una ballerina.

Blanco e Giulia Lisioli si sono lasciati?

Intanto, Giulia Lisioli ha eliminato dal suo account Instagram tutte le foto con il cantante, segno che forse tra i due ragazzi la storia d’amore è davvero finita.

Recentemente, durante un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 Blanco aveva descritto la sua relazione con la frase “alti e bassi” e molti sospiri, senza però rivelare ulteriori dettagli ai conduttori e ai fan incuriositi dalla sua risposta.

I due non si sono ancora espressi in merito. Ma questi indizi, uniti al video girato nella discoteca in cui Blanco bacia un’altra ragazza, fanno pensare che tra il vincitore di Sanremo 2022 e Giulia Lisioli la favola romantica di cui ci hanno fresi partecipi nel dietro le quinte del Festival sia ormai terminata.