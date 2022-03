Melissa Satta dopo Boateng, il rapporto con Mattia Rivetti e la paura di restare sola. La confessione

TV e Spettacolo

In una recente intervista Melissa Satta, l'ex velina di Striscia la Notizia, ha affrontato le sue paure sull'amore, riflettendo anche sul perché non tutti sarebbero disposti a fidanzarsi con lei.

Melissa Satta è senz’altro tra le donne più note del mondo dello spettacolo italiano e nel suo curriculum, di tutto rispetto, si possono rintracciare lavori sia nel mondo dello spettacolo che in quello della moda. Una vip a tutto tondo dunque, che in molti senza dubbio vorrebbero avere al suo fianco. L’ex velina di Striscia la Notizia però non è dello stesso avviso e, proprio di recente, ha riflettuto sulle difficoltà che un uomo avrebbe stando al suo fianco.

Melissa Satta ha paura di rimanere sola, la rivelazione della modella

Nata sotto il segno dell’Acquario nel 1986, Melissa Satta ha attirato ormai molto tempo fa l’attenzione del pubblico nel 2005 (quando ha esordito come valletta prima per Mio fratello è pakistano e subito dopo come velina a Striscia la Notizia).

Da quel momento, tra programmi e fiction, si è affermata come vera e propria star del panorama italiano e non sono mancati anche lavori da modella – mondo nel quale ha iniziato a lavorare all’età di 16 anni.

Molto seguita dagli appassionati di cronaca rosa, la Satta si è spesso trovata alle prese con paparazzate e vari tipi di incursione nella propria vita privata. Un dettaglio che, a suo avviso, può complicare una relazione – come ha spiegato recentemente al settimanale F.

Alla modella è stato infatti chiesto se ha paura di rimanere sola, domanda alla quale ha replicato prontamente: “Certo. Ho le stesse insicurezze fragilità e paranoie di ogni donna. Anche perché un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione che comporta stare al fianco di una donna popolare – spiega la showgirl riferendosi alle critiche sui social e agli “agguati” dei paparazzi – E’ qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero fidanzarsi con Melissa Satta“.

Come sappiamo, però, la modella non è affatto sola al momento e, anzi, al momento è impegnata proprio con un uomo non famoso – di nome Mattia Rivetti – di cui ha parlato anche nel corso della su menzionata intervista.

Melissa Satta parla su Mattia Rivetti: “Mi ha conquistata con la sua normalità”

Nel passato di Melissa Satta ci sono state alcune relazioni importanti (e vip), tra cui quella con Bobo Vieri e quella con Kevin Prince Boateng – relazione terminata lo scorso anno su cui la showgirl si è spesso soffermata. Dal calciatore ha avuto anche un figlio di nome Maddox e proprio “grazie” al bambino (che oggi ha quasi 8 anni) ha conosciuto il suo attuale fidanzato.

Come spiegato nel già citato settimanale, la showgirl ha conosciuto Mattia Rivetti durante una merenda tra bambini, proprio nel periodo sono state attuate le restrizioni legate al Covid: “I primi mesi li abbiamo passati in casa. E anche se ora viviamo la nostra relazione alla luce del sole, mi ha conquistata con la sua normalità” racconta la Satta, che poi ha spiegato anche che il ragazzo all’inizio non la conosceva nemmeno professionalmente. “[Mattia n.d.r.] vive a Milano da poco, non sapeva neanche chi fossi, sono stati i suoi amici poi a dirglielo – ha rivelato al settimanale – Ha principi, educazione, rispetto: ho molto apprezzato la sensibilità con cui è entrato nella vita di mio figlio“.

Sul ragazzo, che ormai da mesi frequenta Melissa Satta, si sa ben poco; Mattia Rivetti è un anno più giovane della sua compagna ed è il nipote di Carlo, fondatore della Sportswear Company nonché titolare del brand Stone Island.