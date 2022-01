Melissa Satta e Mattia Rivetti, prime foto insieme su Instagram per la coppia: chi è il nuovo compagno

Gossip

Melissa Satta ha “ufficializzato” il suo rapporto in corso ormai da tempo con Mattia Rivetti tramite alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. La coppia appare affiatata ed è pronta a iniziare il 2022 insieme: dopo il figlio da Boateng, l’ex velina ha scelto l’imprenditore attivo nel campo della moda.

Melissa Satta e Mattia Rivetti insieme sulla neve: gli scatti su Instagram

Anno nuovo, foto nuove: Melissa Satta ha deciso di iniziare il 2022 pubblicando alcuni scatti assieme al nuovo compagno, con il quale si frequenta ormai da molti mesi ma prima d’ora i due non erano apparsi così “pubblicamente” sulla bacheca dell’ex velina. In estate era apparsa una prima storia sul suo profilo, ora invece Melissa Satta e Mattia Rivetti sono insieme sulla neve, dove a quanto pare hanno passato insieme Capodanno.

Inequivocabili i rapporti tra due, stretti in abbracci e un tenero bacio sulla testa dato dal 34enne.

Nella didascalia, la Satta ha scandito il passaggio dal 2021 al 2022, segnato dal loro amore: un peperoncino, simbolo di passione, e un cuore sono le emoji scelte per “presentare” al mondo il suo nuovo compagno. La modella e conduttrice italiana si lascia così alle spalle il rapporto con il calciatore Kevin-Prince Boateng, con il quale nel 2014 ha avuto un figlio, Maddox.

I due si sono sposati nel 2019 e separati tre anni più tardi. A luglio 2019 un tentativo di tornare insieme, finito con la definitiva separazione del dicembre 2020.

Chi è Mattia Rivetti, il nuovo compagno di Melissa Satta

Gli scatti nella neve certificano la relazione tra i due, ma non è la prima volta che vengono paparazzati: dalle foto su Chi fino alle storie su Instagram, sono ormai mesi che Mattia Rivetti si trova al fianco di Melissa Satta.

Di un anno più giovane, è il nipote di Carlo Rivetti – e non il figlio, come erroneamente riferito all’inizio, quando Mattia è stato scambiato per Matteo – fondatore della Sportswear Company e titolare del brand Stone Island.

Lo stesso sarebbe imprenditore attivo nel campo della moda e avrebbe incontrato la Satta a inizio 2021: un anno magico, pronto a proseguire stando alle foto condivise dalla Satta.