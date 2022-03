Virginia Raffaele è innamoratissima di Thomas Santu: chi è l’attore con cui la comica è stata paparazzata

Gossip

Virginia Raffaele ha conquistato i cuori del pubblico televisivo grazie alle sue incredibili imitazioni di Belen Rodriguez, Carla Fracci e della criminologa Roberta Bruzzone (tra i tanti personaggi portati in tv). Oggi la comica è tornata a far parlare di sé non solo per la sua recente apparizione nella seconda stagione di LoL – Chi ride è fuori, ma anche perché è stata pizzicata in atteggiamenti romantici con un collega di nome Thomas Santu.

Chi è Thomas Santu, l’attore che ha conquistato il cuore di Virginia Raffaele

In tempi non sospetti Virginia Raffaele affermava di essere single – dopo una relazione durata ben cinque anni con il collega Ubaldo Pantani.

Subito dopo la rottura la comica aveva anche rilasciato un’intervista a Io Donna, in cui aveva affermato che se si è colleghi è complicato riuscire ad impegnarsi in una relazione: “In parte è un peccato, in parte no – aveva dichiarato riferendosi al fatto di essere single – Ma non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro“.

Il destino però sembra averla smentita, dal momento che oggi è impegnata con l’attore Thomas Santu – con cui è stata pizzicata proprio in questi giorni dai paparazzi di Oggi. Classe 1991, l’artista è originario di Civitavecchia (in provincia di Roma).

Attualmente vive nella capitale ed è impegnato con un spettacolo teatrale dedicato al celebre Pretty Woman. Nel musical il ragazzo interpreta il ruolo di Edward Lewis, che nel film era stato affidato a Richard Gere.

Purtroppo sul ragazzo non sono disponibili altre informazioni, dal momento che anche sul suo profilo Instagram (che conta poco più di 6000 follower) condivide per lo contenuti inerenti al suo lavoro.

Virginia Raffaele, vita privata e carriera dell’imitatrice di Belen Rodriguez

Virginia Raffaele ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alle sue imitazioni.

Negli anni ha infatti vestito i panni non solo dell’affascinante Belen Rodriguez, ma anche di Roberta Bruzzone, Carla Fracci e Federica Pellegrini.

I suoi esordi sono però da rintracciare nel lontano 2001, anno in cui si propone al pubblico con il trio Due interi e un ridotto (al fianco di Danilo De Santis e Francesca Milani).

Successivamente collabora con Lillo e Greg e approda anche al Mai dire Grande Fratello Show – dove inizia a proporre le imitazioni dei personaggi del reality show. Ad oggi è tornata a far parlare di sé per aver preso parte alla seconda stagione di LoL – Chi ride è fuori.

Sul fronte sentimentale è noto, come anticipato, che la comica è stata a lungo legata al collega Ubaldo Pantani (con cui ha proposto la parodia di Ma come ti vesti?!, programma condotto da Carla Gozzi ed Enzo Miccio). La loro relazione è durata 5 anni ed è terminata nel 2013; da quel momento non sono stati avvistati altri uomini al fianco di Virginia Raffaele, almeno fino ad oggi.