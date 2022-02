Virginia Raffaele a LOL: chi è la celebre comica e imitatrice di Belen e di tanti altri personaggi

TV e Spettacolo

Virginia Raffaele è un’attrice, imitatrice e comica italiana. Nata a Roma nel 1980, cresce in una famiglia di circensi abruzzesi e calabresi. In breve tempo ha conquistato la televisione e moltissimi la ricordano a Sanremo come co-conduttrice. Ultimo impegno della comica è LOL 2, programma che ha ottenuto un grande successo alla sua prima edizione.

L’infanzia al luna park e lo sfratto

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, raccontava tempo fa della sua infanzia e di come sia nata la sua passione per lo spettacolo ed in particolare per la comicità “Ero al luna park, avevano montato un palchettino su cui c’era un microfono.

Nessuno mi aveva vista e io salii sul palco e dissi al microfono una parolaccia. Quello fu il primo momento di risate”. Continua e racconta il triste capolinea della sua vita lì: “Quel luna park ora non esiste più: fu fondato dai miei nonni a fine anni ’50, era l’unico park di Roma ed è stato chiuso nel 2007. Ci sfrattarono perché il contratto scadde e ci mandarono via senza una buonuscita: è stata una fine brutta che hanno dato alla mia famiglia di giostrai. Tutti reagirono male, dopo anni che fai quel lavoro era difficile cambiare vita“.

Gli inizi e l’esordio come imitatrice

Inizialmente Virginia Raffaele aveva come obiettivo quello di diventare una ballerina.

Ben presto si rende conto però che quella non è la sua vera passione. Si cimenta così seguendo un’altra strada, formando un trio con Danilo de Santis e Francesca Milani Due interi e un ridotto. Da lì inizia il percorso nel mondo della comicità. La grande occasione arriva nel 2009 con il debutto a Mai dire Grande Fratello Show, imitando alcuni partecipanti della nona edizione. Da lì in poi sarà protagonista di una serie di imitazioni di personaggi dello spettacolo che la renderanno celebre: da Nicole Minetti, Ornella Vanoni, e soprattutto Belen Rodriguez.

Belen contro Virginia Raffaele

Inizialmente Belen Rodriguez ha detto di essere divertita dalle imitazioni di Virginia Raffaele, compresa la sua. Ora pare aver cambiato opinione. Questo è avvenuto dopo l’esibizione della comica nel programma Facciamo che ero io, in cui si lancia nell’imitazione di Sabrina Ferilli. Durante una intervista a Libero aveva raccontato che ad aver turbato la showgirl era stata la frase iniziale di Virginia Raffaele: “‘Vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso’. Cosa? Mi sono sentita ferita”.

Ormai per Belen le imitazioni di Virginia Raffaele sono superate e aggiunge: “Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne”.

Sanremo e il ricordo di Carla Fracci

Recentemente Virginia Raffaele è stata sul palco del Festival di Sanremo 2019 come conduttrice, insieme a Claudio Bisio. Ma lo era già stata nella 66esima edizione al fianco di Carlo Conti. In questa occasione l’imitatrice aveva portato agli spettatori una grandissima interpretazione di Carla Fracci, che pare sia stata gradita anche dalla stessa. In un’intervista a Verissimo ha infatti detto: “È una ragazza stupenda.

Non mi sono assolutamente offesa, l’ho sentito come un omaggio”. La ballerina è morta nel 2021 all’età di 84 anni e Virginia Raffaele le dà l’addio: “Stamattina mi hanno scritto che non stavi bene, e allora ti ho subito cercata, ti ho scritto un messaggio su what’s up.

Poi mi è arrivata la notizia“. E si lascia andare ad un lungo post sul suo profilo Instagram in cui la ricorda: “Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras.

Rimarrai l’unica Giselle possibile“.

Virginia Raffaele e Amici

La conduttrice Maria de Filippi ha voluto la presenza di Virginia Raffaele nel palco di Amici 14, nel cast del serale. Virginia Raffaele era già stata ospite ad talent, a cui aveva offerto la celebre imitazione di Belen Rodriguez. Questa volta torna, però fissa, a portare numerose altre interpretazioni: da Ornella Vanoni a Nicole Minetti, da Francesca Pascale al Ministro Boschi etc.

Vita privata della comica

Virginia Raffaele è stata legata per 5 anni con Ubaldo Pantani, anche lui imitatore, comico e attore italiano. Della loro rottura, e sulle ragioni di questa si sa ben poco. I due sembrano essere molto riservati sotto questo punto di vista. Ad oggi pare sia single. In un’intervista ad Io Donna del 2019 quando le è stato chiesto se fosse single, ha risposto: “Sì. In parte è un peccato, in parte no. Ma non è semplice, soprattutto se fai lo stesso lavoro“.